Nicolas, lateral, é o primeiro reforço do Grêmio para 2022

O Grêmio anunciou no final da tarde desta quinta-feira (23) o seu primeiro reforço para a próxima temporada. O lateral-esquerdo Nicolas, que vem do Athletico-PR por empréstimo até dezembro de 2022.

Nicolas tem 24 anos e é formado nas categorias de base do próprio clube paranaense. O jogador já atuou na Ponte Preta e no Atlético-GO, nestas duas oportunidades por empréstimo.

Nas próximas horas o Grêmio também deverá anunciar as contratações do zagueiro Bruno Alves, que estava no São Paulo e vem em definitivo para o Tricolor Gaúcho. O lateral direito Orejuela, que vem por empréstimo do São Paulo, e o atacante Janderson, que pertence ao Corinthians e disputou o último Brasileiro pelo Atlético-GO, o atacante vem por empréstimo até o final de 2022.