Grêmio tenta empréstimo do zagueiro Cacá, ex-Cruzeiro, por uma temporada

O Grêmio tenta a contratação de Cacá, zagueiro de 22 anos do Tokushima Vortis, do Japão, no mercado da bola. Os gaúchos mantêm conversas pela contratação do atleta por empréstimo de uma temporada, conforme apurado pela GOAL.

O clube de Porto Alegre enviou uma consulta formal aos asiáticos a fim de acertar o empréstimo do atleta, que também conta com o interesse do São Paulo nesta janela de transferências, conforme adiantado pela reportagem em 15 de dezembro passado.

Os paulistas pleiteiam os mesmos moldes dos gaúchos na busca pelo jogador, que surgiu no Cruzeiro. Avalizado por Rogério Ceni, com quem trabalhou na Toca da Raposa II, Cacá interessa ao clube do Morumbi em uma negociação por empréstimo. No entanto, a diretoria são-paulina ainda não avançou nas negociações, o que foi feito pelo Grêmio nos últimos dias.

O defensor também conta com a indicação de Vagner Mancini na Arena do Grêmio. O treinador foi o responsável por avalizar a sua contratação no mercado da bola. A ideia é ter mais uma opção para a zaga pensando em 2022.

Hoje, o Tricolor gaúcho conta com Pedro Geromel, Kannemann, Rodrigues e Bruno Alves no elenco comandado por Vagner Mancini. O argentino Kannemann se recupera de lesão no quadril e tem volta prevista para meados de abril. Bruno Alves deixou o São Paulo para se acertar com os gaúchos no mercado da bola.

Cacá tem contrato com o Tokushima Vortis, do Japão, até 31 de janeiro de 2025. Os asiáticos desembolsaram cerca de R$ 10,7 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador ao tirá-lo do Cruzeiro, em 2021.