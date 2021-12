Quais são as contratações do Fluminense para 2022?

Após ano conturbado, onde o Fluminense conseguiu chegar até as quartas de final da Copa Libertadores, mas viveu momentos instáveis no Brasileirão, o time vem buscando trazer reforços pontuais para 2022, sob o comando do novo treinador Abel Braga.

Enquanto alguns dos nomes já estão sendo anunciados, outros já estão acertados e o anúncio oficial é apenas questão de tempo. Vale a pena lembrar que o Tricolor já terá que disputar a pré-Libertadores em fevereiro e não tem muito tempo a perder para trazer novas peças.

No total, o Fluminense já fechou com quatro reforços, enquanto ainda segue ativo no mercado de transferências buscando outras contratações.

O primeiro reforço do Tricolor para 2022, já até apresentado pelo presidente Mário Bittencourt, foi o volante Felipe Melo, vindo após término de contrato com o Palmeiras. O volante tem 38 anos e chega com status de líder consagrado, para dar experiência nos vestiários das Laranjeiras.

Outro nome que vem do Palmeiras e já foi anunciado é o atacante Willian. Sonho antigo de Bittencourt, o "Bigode" tem 35 anos e chega para ser, em um primeiro momento, a sombra de Fred no comando de ataque - e vale lembrar que o ídolo pode se aposentar no meio de 2022, ao término de seu contrato com o Flu.

Em entrevista concedida à FluTV nesta segunda-feira (20), o presidente também confirmou a chegada do lateral Mario Pineida. Destaque do bom time do Barcelona-EQU na última temporada (que inclusive eliminou o Fluminense na Libertadores), formou ótima dupla com Byron Castillo e chega por empréstimo com passe pré-fixado.

Fechando a lista dos nomes já anunciados, temos o zagueiro David Duarte, de 26 anos, que vem do Goiás. Revelado pelo Esmeraldino, era sonho antigo do clube carioca e chega após não renovar o vínculo com sua antiga equipe. Homenageado pela torcida e diretoria, o defensor fez temporadas muito sólidas pela equipe goiana e se destaca pelo bom jogo aéreo.

Em contrapartida, outros nomes devem ir embora: nomes como Muriel, Matheus Ferraz, Manoel, Egídio, Hudson, Cazares, Bobadilla e Abel Hernández devem se despedir das Laranjeiras. Vale lembrar que o Fluminense ainda busca novas contratações (alvos especulados são o meia Ricardo Goulart, sem clube, o lateral Cristiano, do Sheriff-MOL, e o atacante Germán Cano, ex-Vasco).