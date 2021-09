Quais são as chuteiras de Neymar? Marca, cores, preço e onde comprar

O craque do PSG e da seleção brasileira utiliza os materiais esportivos da Puma

Neymar é sinônimo de futebol e também de magia, seu nome é conhecido pelo futebol mundial, principalmente, por sua ousadia dentro de campo. Cada toque de bola de Neymar gera enormes expectativas tanto na seleção brasileira, quanto no Paris Saint-Germain, onde agora ele encontrou seu amigo, Lionel Messi.

Como toda temporada, os materiais esportivos relacionados ao craque brasileiro são um sucesso de venda. Suas chuteiras, por exemplo, são criadas especialmente para o brasileiro, com designs únicos e exclusivos, que chamam a atenção de todo o mundo.

Vale lembrar que o atacante assinou com a Puma ainda em 2020. Isto porque, o brasileiro e sua antiga fornecedora, a Nike, entraram em atrito após uma denúncia de assédio contra o atacante. Com o novo contrato, o brasileiro se tornou um dos garotos propagandas da marca.

Por isso, a Goal te mostra tudo o que você precisa saber sobre as chuteiras de Neymar Jr.

MARCA

(Foto: Puma)

A Puma, empresa de origem alemã, é responsável pelo patrocínio do atacante Neymar. A marca gasta, pelo menos, 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões) por ano para patrocinar o atacante do Paris Saint Germain, segundo a Forbes.

DESENHO E COLOR

(Foto: Puma)

A nova chuteira de Neymar, que já são utilizadas pelo jogador nos jogos do PSG, se chama Future Z 1.2. Os novos calçados são fabricados pela Puma, na cor azul elétrico, com um vermelho vivo em destaque, além dos detalhes em branco no logo da marca e no nome da chuteira.

Essas botas, junto com a edição Ultra 1.3, fazem parte da nova campanha Faster Forward da Puma. Os modelos Future Z possuem uma banda de compressão denominada de FuzionFit, recurso que proporciona ótimo travamento e suporte ao movimento, além de maior agilidade para realçar ainda mais os movimentos multidirecionais, de acordo com a marca alemã.

O novo modelo, ainda, possui um Grip Control Pro integrado para um toque suave da bola e controle perfeito. A sola é superleve, com tecnologia Dynamic Motion System e, além disso, incorpora taxas mais precisas para obter movimentos em diferentes direções sob medida para os melhores jogadores do mundo.

PREÇO

(Foto: Puma)

As chuteiras Future Z, que são usadas pelo craque da seleção brasileira e do PSG, podem ser encontradas nas lojas físicas e virtuais da Puma, isto pelo valor de R$ 1.199,90. O torcedor pode adquirir o calçado em outras lojas de materiais esportivos no Brasil e no mundo.