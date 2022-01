Quais os times classificados para o mata-mata da Copinha?

A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 ainda está no começo, porém os primeiros classificados já começaram a surgir.



Ao final da fase de grupos, 64 times estarão classificados para a segunda fase da Copinha, sendo dois times de cada grupo. Até o momento, três times já garantiram presença no mata-mata. O grupo 3 é o único com as duas vagas já definidas.



Veja quais times já garantiram vaga na segunda fase da Copinha 2022.

Grupo 3

No grupo 3, Mirassol e Sport já garantiram suas vagas na segunda fase da competição após vencerem seus jogos contra Confiança e Taguatinga. Os times decidem na última rodada quem fica na primeira colocação.

Grupo 4

No grupo 4, o Atlético-MG venceu seus jogos contra Desportivo Aliança e Andirá e garantiu vaga no mata-mata. O Galo enfrenta o Linense na última rodada buscando garantir a primeira colocação no grupo.