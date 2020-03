Quais os melhores memes da estátua de Renato Gaúcho na Arena do Grêmio?

Homenagem promovida pelo clube gaúcho virou prato cheio para montagens e piadas dos rivais nas redes sociais

Ídolo do , Renato Gaúcho não exitou em pedir a construção de uma estátua em sua homenagem em meio à celebração do título da Copa do de 2016. E três anos depois, o clube finalmente inaugurou a peça na esplanada da Arena em evento aberto ao público.

A estátua retrata o ídolo tricolor comemorando um de seus dois gols na vitória sobre o Hamburgo, na final do de 1983. A obra tem um total de quatro metros de altura, contando com o pedestal que serve de base.

😭 Eu não estou chorando, vocês é que estão chorando. pic.twitter.com/q14jNjLBNo — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) March 25, 2020

Como técnico, Renato Gaúcho venceu a de 2016, Libertadores de 2017, de 2018, de 2018 e Recopa Gaúcha de 2019. Ele também se tornou o oitavo sul-americano a conseguir vencer a como jogador e treinador.

ESTÁTUA VIRA MEMES

Com um visual da época em que era jogador, a peça de bronze de Renato Gaúcho foi comparada a diversos personagens, como o Ronald McDonald, personagem dos restaurantes McDonald's, o príncipe do filme "Shrek", e até mesmo a ex-apresentadora Hebe Camargo.



Foto: Reprodução internet



Foto: Reprodução internet



Foto: Reprodução internet

Alguém pode me dizer pq o Grêmio fez uma estátua do príncipe encantado inimigo do shrek? pic.twitter.com/W97kOpsvUW — jonas (@almeidajonasb) March 25, 2019

URGENTE: Após derrota, estátua de Renato é vista no Maracanã. pic.twitter.com/XUaeiKTkLX — Renato Gaucho Estatua (@EstatuaGaucho) April 6, 2019

QUANDO A ESTÁTUA FOI INAUGURADA?



Foto: Reprodução Grêmio

O ídolo gremista inaugurou sua estátua em 25 de março de 2019. Atualmente, em quarentena no Rio de Janeiro, em sua casa, e vacinado contra a gripe e contra sarampo o técnico gremista fez agradecimentos.

"Hoje está fazendo um ano desta linda e inesquecível homenagem que o clube fez para mim. Agradeço de coração ao nosso presidente Romildo, diretoria, conselheiros, o atual grupo de jogadores e os antigos grupos que tive o prazer de trabalhar como treinador e jogador também. E sem dúvida não poderia deixar de lembrar do nosso torcedor, muito obrigado a todos vocês, de coração. De minha parte vou continuar trabalhando diariamente para dar alegrias para vocês. E essa alegria, vocês sabem, são com títulos. Mais uma vez obrigado e saúde a todos. Um beijo grande", disse Renato.