Quais jogos da Libertadores estão suspensos por causa do coronavírus?

Interrupção entra em vigor nesta próxima semana: jogos da quinta-feira (12) ainda serão disputados

Saúde em primeiro lugar: a Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a suspensão por tempo indeterminado da da América de 2020, devido à pandemia do coronavírus covid-19. A interrupção entra em vigor na próxima semana.

Ou seja: os jogos desta quinta-feira, incluindo o Gre-Nal, ainda serão disputados. A entidade também divulgou um comunicado nas redes sociais explicando a situação:

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 12, 2020

No comunicado, a Conmebol também afirmou que irá ajustar e divulgar um novo calendário do futebol sul-americano que não traga muitos prejuízos aos clubes que disputam a competição, além de pedir para as equipes participantes que tratem a pandemia com o devido cuidado. A entidade lamentou as inconveniências que a interrupção causará, mas reafirmou que a prioridade é manter torcidas, jogadores, árbitros e comissões saudáveis.

A suspensão da Libertadores é mais uma pedida da Conmebol para combater o vírus. No início desta semana, a entidade também confirmou a suspensão dos primeiros jogos das eliminatórias sul-americanas para de 2022. Como a só volta em maio, seu planejamento não será afetado, neste primeiro momento.

Ainda não há data prevista para o retorno da competição, após a suspensão.

Confira a lista de jogos da terceira rodada da Copa Libertadores 2020 que estão suspensos: