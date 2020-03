Como assistir ao Gre-Nal da Libertadores pelo Facebook Watch?

O primeiro clássico gaúcho da história da competição será transmitido pela plataforma: veja como assistir no computador e no celular

Depois de anos e anos com as partidas da da América passando exclusivamente na TV, a Conmebol trouxe uma novidade para a edição de 2019, que se repete neste ano: vários duelos do torneio estão sendo transmitidos pelo Facebook Watch. E o primeiro Gre-Nal da história da competição terá transmissão exclusiva da plataforma, de maneira gratuita.

Assim, bate a dúvida: como fazer para assistir ao clássico no Facebook Watch?

Para que você não tenha nenhuma dificuldade em assistir ao duelo (que acontece nesta quinta-feira, 12 de março, às 21h de Brasília), preparamos um guia de como acessar a plataforma do Facebook Watch, seja nos computadores ou em celulares. Confira!

Assistir à Libertadores no celular (Android e iOS):

Se você não tiver o aplicativo do Facebook, faça download do app na Play Store (se o seu dispositivo for Android) ou na App Store (caso ele seja IOS), escrevendo "Facebook" na barra de pesquisa e clicando no botão de download.

Caso você não tenha uma conta no Facebook, é preciso que você faça o registro para poder assistir às partidas. Você precisa fazer isso abrindo o aplicativo e clicando na aba "Criar nova conta do Facebook".

Entra na sua conta no aplicativo do Facebook.

Clique ou localize o ícone Watch no menu superior. ▶️

Procure por Conmebol Libertadores e siga a página; as partidas serão adicionadas à sua lista.

Clique na partida e dê play para liberar o acesso à stream.

Assistir à Libertadores pelo computador (desktop):