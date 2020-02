Quais jogadores têm os maiores salários da Premier League?

Alisson não é nem o segundo goleiro mais bem-pago, Bernard com salário maior que Mané e muito mais

Além de ser exaltado como o melhor campeonato nacional do mundo, a Premier League é a liga mais rica. E como consequência, seus clubes esbanjam dinheiro.

Recentemente, o site Spotrac, especializado em valores de salários e transferências, publicou o valor dos vencimentos recebidos pelos atletas da primeira divisão inglesa.

Dentre as maiores curiosidades, estão a forte presença do no Top 10, com quatro jogadores, sendo o goleiro David De Gea o dono do maior salário do futebol inglês – sendo que, por exemplo, os melhores goleiros são os brasileiros Alisson ( ) e Ederson. E estamos considerando isso uma curiosidade pela crise de resultados vivida pelos Red Devils, obviamente.

Dentre os jogadores brasileiros, Roberto Firmino é o mais bem pago e uma outra curiosidade é que o meia-atacante Bernard, do , recebe mais do que o senegalês Sadio Mané – um dos principais jogadores do futebol mundial na atualidade.

Confira, abaixo, os jogadores com os maiores salários (em libras) no geral, levando em conta o período anual, e onde os brasileiros se encaixam.

POS. JOGADOR CLUBE POSIÇÃO SALÁRIO ANUAL 1 De Gea Man.United Goleiro £19,500,000 2 De Bruyne Man.City Meia £16,683,333 3 Sterling Man.City Atacante £15,600,000 4 Pogba Man.United Meio-campista £15,080,000 5 Mesut Ozil Meia £13,975,000 6 Anthony Martial Man.United Atacante £13,000,000 7 Aguero Man.City Atacante £11,967,000 8 Mohamend Salah Liverpool Atacante £10,400,000 =8 Rashford Man.United Atacante £10,400,000 =8 Harry Kane Atacante £10,400,000 =8 Tanguy Ndombele Tottenham Meio-campista £10,400,000 12 Lacazette Arsenal Atacante £9,466,673 13 Roberto Firmino Liverpool Atacante £9,360,000 14 Van Dijk Liverpool Zagueiro £8,580,000 15 Harry Maguire Man.United Zagueiro £8,464,286 16 David Silva Man.City Meia £8,320,000 =16 Juan Mata Man.United Meia £8,320,000 18 Aubameyang Arsenal Atacante £8,190,000 19 Kepa Arrizabalaga Goleiro £7,800,000 =19 Kanté Chelsea Meio-campista £7,800,000 =19 Fernandinho Man.City Meio-campista £7,800,000 =19 Bernardo Silva Man.City Meio-campista £7,800,000

Os brasileiros com maiores salários

POS. JOGADOR CLUBE POSIÇÃO SALÁRIO ANUAL 1 Roberto Firmino Liverpool Atacante £9,360,000 2 Fernandinho Man.City Meio-campista £7,800,000 3 David Luiz Arsenal Zagueiro £6,535,000 4 Willian Chelsea Atacante £6,240,000 =4 Bernard Atacante £6,240,000 =4 Fred Man.United Meio-campista £6,240,000 7 Jorginho (joga pela ) Chelsea Meio-campista £5,720,000 8 Fabinho Liverpool Meio-campista £5,200,000 9 Richarlison Everton Atacante £4,680,000 =9 Alisson Liverpool Goleiro £4,680,000 =9 Gabriel Jesus Man.City Atacante £4,680,000

Maiores salários por posição

Goleiro: David De Gea (Man.United) - £19,500,000

Lateral: Luke Shaw (Man.United) - £6,240,000

Meio-campista: Paul Pogba (Man.United) - £15,080,000

Meia: Kevin De Bruyne (Man.City) - £16,683,333

Atacante: Raheem Sterling (Man.City) - £15,600,000