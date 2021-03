Gigantes na Série B, Botafogo, Cruzeiro e Vasco abrem temporada 2021 decepcionando

Após um 2020 decepcionante, clubes começam mal nos estaduais e já preocupam para a sequência na Série B

A temporada de 2021 mal começou, e os torcedores de Vasco, Botafogo e Cruzeiro já viram os times voltarem a decepcionar nas competições estaduais. Após os rebaixamentos dos cariocas no Brasileirão e a tentativa frustrada de retornar à Série A do Cruzeiro, as equipes precisarão melhorar muito para voltar a animar seus apoiadores.

Em sua estreia no Carioca 2021, o Vasco da Gama foi a campo com um time praticamente todo da base. Ainda sem Marcelo Cabo, vindo do Atlético Goianiense, o cruz-maltino foi derrotado em casa por 1x0 para a Portuguesa-RJ.

Apesar do resultado negativo, o uso da base é visto com bons olhos para a sequência da temporada. Cabo, que acompanhou a partida do estádio, já demonstrou interesse em integrar atletas jovens ao elenco principal.

O Botafogo foi outro time a estrear nesta quarta (3) no Campeonato Carioca. Na partida contra o Boavista no Engenhão, o Glorioso não passou do empate por 0x0. O jogo marcou a estreia de Marcelo Chamusca no comando do time carioca, que admite que o resultado não era o esperado.

“Não se tem nenhum tempo para se introduzir uma ideia de jogo e preparar os atletas que estão sendo contratados. A intenção que a gente tem, desde que cheguei, é pontuar em todos os setores, e a gente vai ter que fazer essa reformulação durante a competição. É a única opção que temos”, pontuou o ex-Fortaleza.

Após a frustrante campanha de 2020, quando amargou a 11ª colocação da Série B, o Cruzeiro já assusta os torcedores no início da nova temporada. Após só um empate na estreia do Mineiro, a Raposa foi derrotada por 1x0 nesta quarta, na partida contra a Caldense.

Ao fim da partida, o experiente Rafael Sóbis expressou sua frustração em relação ao resultado do confronto.

"A pressão existe. Hoje dá uma tristeza, porque fizemos um primeiro jogo muito bom. Não encaixou nosso jogo hoje. Criamos, mas não fizemos. Não podemos criar tanto e não fazer gols. A noite não foi ideal, mas é um começo de trabalho. Esperamos vencer o mais rápido", disse o atacante.