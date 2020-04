Quais gols bonitos merecem brigar pelo Prêmio Puskas de 2020?

Neymar, Suárez, Arrascaeta e mais: veja alguns dos golaços da atual temporada que podem entrar na lista de gol mais bonito do ano

O futebol pode ter parado omentaneamente, mas enquanto a bola rolava pelo mundo muito golaços foram marcados na atual temporada. Pensando em matar um pouco a saudade das grandes jogadas e dos gols bonitos, a Goal fez uma lista de possíveis candidatos ao Prêmio Puskas.

O Puskas é a premiação da Fifa de gol mais bonito do ano. A lista do ano passado da entidade levou em consideração gols até o dia 19 de junho de 2019. Então, pegamos gols a partir do dia 20 de junho do ano passado até gols antes da paralisação.

Confira os golaços que podem pintar no Prêmio Púskas:

Luis Suárez -

De calcanhar, Luisito fez essa obra prima contra o Mallorca (gol a partir dos 59 segundos do vídeo abaixo).

⚽ Griezmann 7'

⚽⚽⚽ Messi 17', 41', 83'

⚽ Suarez 43'



Barca's front three were on 🔥 as they put five past Mallorca... and Luis Suarez got the Puskas Award all wrapped up 🤤pic.twitter.com/S86MLrzCYj — Goal (@goal) December 8, 2019

Arthur - Barcelona

Outro candidato do time da Catalunha: o brasileiro mandou uma bomba de fora da área contra o Villareal.

Baita gol do Arthur hoje com a camisa do Barcelona. formou um mostro. pic.twitter.com/hfEsnnCxao — Espaço Gremista (@espacogremista_) September 24, 2019

Gustavo Scarpa -

Na Libertadores do ano passado, Scarpa fez este lindo gol nas quartas de final contra o Grêmio.

O golaço do Scarpa para abrir o placar para o Palmeiras na Libertadores.



Grêmio 0x1 Palmeiras



Imagens do @FoxSportsBrasil #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/jWoukgwWA6 — Doentes por Futebol (de 🏠) (@DoentesPFutebol) August 21, 2019

Jordan Ayew -

No jogo entre Crystal Palace e , Ayew deixou o melhor para o final. Um forte candidato ao Puskas.

Jordan Ayew last-minute winner for Crystal Palace vs West Ham is a strong contender for goal of the season. pic.twitter.com/7DOquicvoT — Lenny Bruce (@advancefooty) April 13, 2020

Alex Oxlade-Chamberlain -

O segundo gol de Oxlade-Chamberlain contra o , na fase de grupos da Liga dos Campeões, é para ver e rever.

⚽️ Oxlade-Chamberlain

⚽️ Oxlade-Chamberlain

⚽️ Mane

⚽️ Salah

⚽️ Odey



In case you forgot what happened last time Liverpool faced Genk 🧨pic.twitter.com/RuKlT84ibC — Goal (@goal) November 5, 2019

Giorgian De Arrascaeta -

Durante a campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2019, Arrascaeta fez essa pintura de bicicleta contra o Ceará.

Arrascaeta x Ceará - 2019 pic.twitter.com/QhZfd8TARI — Jogadores CRF fazendo jogadas +18 (@jogadascrf) April 11, 2020

Marcus Rashford -

O gol de Rashford contra o foi muito lindo. Muitos compararam este gol com o de Cristiano Ronaldo contra o Portsmouth, em 2008.

Rashford está sendo comparado no Twitter com Tammy Abraham do Chelsea pelo número de gols. Vamos dar um momento e lembrá-los do que Marcus é capaz nos grandes jogos. #MUFCpic.twitter.com/2z0NiVRbzb — United (@UnitedBrasil_) November 9, 2019

Toni Kroos -

Não é sempre que se vê um gol olímpico e Kroos conseguiu o feito na semifinal da Supercopa da , contra o .

Se liga na pintura que Toni Kroos fez no jogo entre Valencia e Real Madrid pela semifinal da . O goleiro do Valencia ainda está em choque. A estagiária já parou de escrever, porque continua apreciando essa pintura. 😍⚽️



📹: Reprodução/Twitter pic.twitter.com/XobAtDcAif — Torcida Delas (@torcidadelas) January 8, 2020

Neymar -

O camisa 10 do PSG já venceu o Puskas quando atuava pelo e esse gol de bicicleta pode lhe render mais uma indicação ao prêmio.