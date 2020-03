Quais foram as exigências de Sampaoli para fechar com o Atlético-MG?

O argentino chega ao clube mineiro com "dois meses de atraso" para substituir Rafael Dudamel, mas não sem fazer algumas exigências

Para tentar correr atrás do prejuízo de uma temporada com um início bem inferior ao imaginado, o vai contar com Jorge Sampaoli para comandar a equipe . Chegando para substituir o demitido Rafael Dudamel , o treinador argentino chamou atenção nas exigências para fechar o contrato com o .

Em reunião neste domingo (1), o clube e o técnico acertaram as bases do contrato que deve ser assinado até terça-feira (3). Entre cláusulas, pedidos e metas, existe uma multa que, praticamente impede que o Atlético demita Sampaoli.

Segundo o Globoesporte.com , se o contrato for quebrado antes dos dois anos previstos, os valores a serem pagos pelo clube mineiro equivalem a cinco anos de vínculo. Com isso, o argentino pretende ter tempo para dar continuidade em seu trabalho, sem correr grandes riscos de ser demitido em poucos meses.

Sampaoli também pediu mais cinco reforços para a temporada, além dos sete já anunciados pelo Galo - Dylan, Maílton, Arana, Hyoran, Allan, Savarino e Tardelli. Com isso, o argentino pretende ter uma competição mais equilibrada com o de Jorge Jesus, para quem o argentino foi vice no ano passado, quando treinava o .

Apesar de ter gerado desgaste na Vila Belmiro, o argentino também pediu um maior controle do departamento de futebol atleticano.

Depois de ser eliminado tanto na Sulamericana , como na Copa do Brasil , Galo vai disputar apenas o Brasileirão como grande competição oficial até o final deste ano. O que podia ser um empecilho para a contratação de Sampaoli, na verdade foi visto com bons olhos por ele, que acredita que um calendário mais tranquilo possa ajudá-lo na montagem do time.

Por um pedido do próprio, Sampaoli deve começar seu trabalho com o Atlético apenas depois do clássico com o , no dia 7, pela oitava rodada do .