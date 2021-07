O time de lendas do Barça vem atraindo olhares devido a alguns de seus craques; confira o 'elenco'

Já faz algum tempo que o Barcelona se notabilizou pelo seu futebol bonito e envolvente. Por mais que o time de hoje não encante como no passado, os torcedores do clube no mundo ainda lembram dos grandes momentos com Ronaldinho e cia. E é justamente por esse motivo que o Barcelona Legends vem fazendo sucesso.

Trata-se de um projeto que reúne lendas e embaixadores do clube em um time comemorativo que roda pelo mundo fazendo amistosos. Uma celebração do passado do Barça e dos jogadores que construíram a imagem da equipe catalã.

Assim, pode bater a dúvida: quem são os jogadores que fazem parte do Barcelona Legends? Será que nomes brasileiros como Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo fazem parte?

Veja, então, a lista dos jogadores que fazem parte do projeto de lendas do Barça.

Quais ex-jogadores jogam pelo Barcelona Legends?

A lista é de dar inveja a qualquer clube do planeta: o time que recentemente perdeu para o Real Madrid Legends conta com, entre outros ex-jogadores, Ronaldinho - com direito a gol na partida -, Rivaldo e Deco. Confira a lista completa:

Goleiros

Vitor Baía

Albert Jorquera

Roberto Bonano

Angoy

Defensores

Juan Carlos

Gianluca Zambrotta

Fernando Navarro

Belletti

Francesco Coco

Miguel Ángel Nadal

Frédéric Déhu

Eric Abidal

Patrik Andersson

Sergi Barjuan

Lluís Carreras

Javi Sánchez Jara

Frank de Boer

Miquel Soler

Aloísio

Damià Abella

Juan Pablo Sorín

Meio-campistas

Gabri

Jari Litmanen

Gica Popescu

Gaizka Mendieta

Roger García

Óscar Arpón

Jon Goikoetxea

Gheorghe Hagi

Deco

Edmílson

Giovanni

Ronaldinho

Atacantes

Hristo Stoichkov

Luis García

Julio Salinas

Sonny Anderson

Dani García

Santi Ezquerro

Henrik Larsson

Ludovic Giuly

Rivaldo

Patrick Kluivert

Javier Saviola

Simão Sabrosa

Contra o Real Madrid, o time entrou com: Angoy; Soler, Juan Carlos, Dehu e Goikoetxea; Deco, Mendieta e Arpón; Rivaldo, Saviola e Ronaldinho.