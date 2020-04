Cueva diz que quer jogar de novo no São Paulo: 'é totalmente diferente'

O meia peruano, depois de uma passagem conturbada no clube, está atualmente no Pachuca, do México

Quando o anunciou a venda em definitivo do meia Christian Cueva, em 2018, para o Krasnodar, da , por R$ 36 milhões, encerrou uma história cheia de gols, assistências, boas jogadas, momentos conturbados, brigas com a torcida e inúmeros problemas extra-campo.

O meia, que começou muito bem e encerrou a sua carreira no clube odiado pela torcida, é visto as vezes como um microcosmo dos anos de seca do Tricolor: muito potencial, um começo promissor e um final desapontante. Agora, em entrevista, o peruano aparentou estar "com saudades do ex...clube".

"Eu gostaria de ter a oportunidade de jogar novamente no São Paulo. É uma equipe do povo, foi lindo quando estive por lá. Me ensinou muitas coisas. Jogar no São Paulo é diferente." declarou Cueva.

Contratado em junho de 2016 por R$ 8 milhões, foi o principal jogador do Tricolor no segundo semestre daquele ano, com direito a atuação de gala contra o , em goleada por 4 a 0, com gol de pênalti por cavadinha diante de Cássio e três assistências. Assim, enquanto o resto do time era criticado duramente, foi poupado pela torcida e começou a ser querido no clube paulista.

O atleta chegou no meio de 16 e em seis meses anotou 7 gols e deu cinco assistências. A goleada de 4 a 0 no Corinthians é toda na conta dele.



Além disso, foi peça fundamental de um tricolor mambembe que lutou contra o rebaixamento naquele semestre. — Gabriel Dudziak (@gabrieldud) February 5, 2019

No ano seguinte, começou a todo vapor: era o principal jogador do time de Ceni, e já se falava até em uma possível "Cuevadependência" da equipe do São Paulo naquele momento. Foram aí que começaram a aparecer os problemas pessoais, os episódios onde se mostrou fora de forma e a sequência de lesões.

Cuevadependência



Com Cueva: 72,73% de aproveitamento (11j 7v 3e 1d)

Sem Cueva: 25,00% de aproveitamento (4j 3e 1d) — Renato Souza (@oRenatoSouza) March 27, 2017

Cueva jogador raiz:

baixinho marrento

bebe cerveja

canta funk pic.twitter.com/4upEX4hJCi — Liga SPFC (@LigaSPFC) September 30, 2017

No entanto, o final da história não foi bom: o meia perdeu protagonismo após a chegada de Hernanes no segundo semestre de 2017, e mesmo que tenha tido atuações importantes na luta contra o rebaixamento, começou 2018 em baixa, e seus problemas extra-campo já repercutiam negativamente.

Em seu último ano no São Paulo, perdeu a titularidade para Nenê, outro jogador que encerraria sua passagem no Morumbi envolto em polêmicas, e foi vendido depois da de 2018, onde decepcionou na seleção peruana. Seu útlimo jogo pelo clube foi diante do , no dia 9 de maio, onde saiu do banco de reservas e foi expulso poucos minutos depois, ao dar um pontapé no adversário.

Assim, terminou sua história no Tricolor - pelo menos por enquanto - em baixa, após uma carreira onde foi, em vários momentos, o único grande jogador do clube do Morumbi. Você, torcedor, aceitaria o peruano de volta?