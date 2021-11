Quais as chances do Atlético-MG ser campeão brasileiro?

Faltando 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG desponta na liderança com 10 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras. Além disso, a equipe do técnico Cuca precisa de, pelo menos, 79 pontos para garantir o título do campeonato.

Em jogo atrasado, a equipe mineira derrotou o Grêmio por 2 a 1, chegando aos 62 pontos na competição. Com o resultado, o time abriu 10 pontos para o vice-líder, claro, a distância pode diminuir levando em conta dois jogos a menos que o Flamengo tem, ou seja, seis pontos a serem disputados.

O Galo assumiu a liderança na 15ª rodada, logo após vencer de virada o Juventude por 2 a 1 - e o Palmeiras ser derrotado para o Fortaleza. Nesse tempo, o Atlético-MG venceu nove jogos, empatou quatro e perdeu apenas duas partidas.

Além disso, a equipe de Cuca tem a melhor defesa da competição, com 22 gols sofridos no campeonato. Para completar, o Galo tem o terceiro melhor ataque da competição, com 46 tentos - perdendo para o Flamengo e RB Bragantino, com 50 e 47 gols, respectivamente.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Coincidência ou não, o Atlético-MG pode ser campeão brasileiro 50 anos depois da conquista do primeiro e único título, que aconteceu em 1971.

Probabilidade do Atlético-MG ser campeão brasileiro

Segundo os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que faz cálculos matemáticos do futebol brasileiro, o Atlético-MG tem 94,4% de chances de ser campeão do Brasileirão, ou seja, o Galo precisa conquistar, pelo menos, 17 pontos para o título do campeonato.

Vale lembrar que, com os pontos conquistados, o Atlético-MG está praticamente classificado para a Copa Libertadores do ano que vem, no entanto, resta definir em qual posição o time terminará o campeonato.