Quadro imortaliza o lance de Marmoush... Estrela da Argentina celebra a imagem que privou o Egito do milagre

Leandro Paredes, estrela da seleção da Argentina, eternizou um dos momentos mais marcantes da sua carreira internacional, ao transformar a sua intervenção decisiva diante de Omar Marmoush no confronto com o Egito na Copa do Mundo de 2026 numa obra de arte que guardou na sua casa, numa referência à enorme importância que aquele lance representou no percurso da seleção argentina durante o torneio.

A obra apareceu entre as fotografias publicadas pela esposa de Paredes, Camila Galante, nas redes sociais, durante a receção ao jogador após o seu regresso à Argentina no final do Mundial, onde ele surgiu de pé ao lado da peça artística que retrata a sua célebre intervenção diante de Marmoush.

A seleção da Argentina terminou o torneio como vice-campeã mundial após perder a final diante da Espanha por um golo sem resposta, mas o seu caminho até à final quase ficou pelo caminho na estação dos oitavos de final, frente à seleção egípcia.

Nos descontos, e com as duas seleções empatadas por 2-2, Omar Marmoush arrancou num contra-ataque rápido, antes de tentar um passe em profundidade para Mahmoud Hassan "Trézéguet", que estava a caminho de ficar isolado com o guarda-redes Emiliano Martínez.

Mas Paredes conseguiu ler o passe no último instante e esticou o pé para cortar a bola, transformando rapidamente o lance num contra-ataque argentino que terminou com o golo da vitória apontado por Enzo Fernández, dando ao detentor do título o bilhete de acesso aos quartos de final.

O que disse o "The Athletic" sobre o lance?

Por seu lado, o jornal "The Athletic" descreveu a intervenção como uma das cenas defensivas mais icónicas da Copa do Mundo, afirmando que a sua importância não é inferior à dos golos que a partida presenciou, apesar de não ter passado de uma intervenção defensiva num único instante.

O jornal referiu que Paredes se viu como o último jogador argentino diante de 3 atacantes egípcios durante um contra-ataque fulminante, depois de os seus colegas se terem lançado para a frente em busca do golo da vitória após conseguirem o empate.

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Acrescentou que o meio-campista argentino leu cedo os movimentos de Marmoush e de Trézéguet, e recuou com passos calculados enquanto observava os atacantes, antes de antecipar o passe de Marmoush, mudar de direção no momento certo e, em seguida, esticar o pé para cortar a bola de uma forma que descreveu como "genial".

O jornal afirmou que aquele lance mudou por completo o rumo da partida, uma vez que impediu o Egito de ficar isolado diante da baliza num ataque que poderia ter-lhe dado o golo do apuramento, enquanto depois dele arrancou o ataque que terminou com o golo de Enzo Fernández, considerando que a intervenção de Paredes foi a verdadeira diferença entre a eliminação da Argentina do torneio e a continuidade do seu caminho rumo à final.

Paredes recusa pedir desculpa

Paredes esteve nos títulos após a final da Copa do Mundo, depois de se recusar a pedir desculpa pelos confrontos que se seguiram à derrota da Argentina diante da Espanha, afirmando na primeira mensagem que publicou na sua conta do "Instagram" o seu orgulho pelo que a seleção do seu país apresentou durante o torneio.

E apesar das notícias que falaram de que recebera um cartão vermelho devido aos acontecimentos do pós-jogo, a Federação Internacional de Futebol "FIFA" retirou o cartão do seu registo oficial, ao mesmo tempo que confirmou a abertura de uma investigação sobre os factos que se verificaram no final da final.