Leandro Paredes, estrela da seleção da Argentina, eternizou um dos momentos mais marcantes da sua carreira internacional, depois de transformar a sua intervenção decisiva diante de Omar Marmoush no confronto com o Egito no Mundial 2026 numa obra de arte que guardou em casa, numa referência à enorme importância que aquele lance representou no percurso da seleção do "Tango" durante o torneio.

A obra surgiu nas imagens publicadas pela esposa de Paredes, Camila Galante, nas redes sociais, durante a receção ao jogador após o seu regresso à Argentina no final do Mundial, onde apareceu de pé ao lado do trabalho artístico que retrata a sua célebre intervenção diante de Marmoush.

A seleção da Argentina terminou o torneio como vice-campeã do mundo depois de perder a final diante da Espanha por um golo sem resposta, mas o seu caminho até à final quase parou na estação dos oitavos de final diante da seleção egípcia.

No tempo de compensação, e com as duas seleções empatadas por 2-2, Omar Marmoush arrancou num contra-ataque rápido, antes de tentar um passe em profundidade para Mahmoud Hassan "Trézéguet", que seguia em direção a um cara a cara com o guarda-redes Emiliano Martínez.

Mas Paredes conseguiu ler o passe no último instante e esticou a perna para cortar a bola, transformando rapidamente o lance num contra-ataque argentino que terminou com o golo da vitória apontado por Enzo Fernández, entregando ao detentor do título o passaporte para os quartos de final.

O que disse o "The Athletic" sobre o lance?

Por seu lado, o jornal "The Athletic" descreveu a intervenção como um dos lances defensivos mais icónicos do Mundial, sublinhando que a sua importância não é inferior à dos golos que a partida presenciou, apesar de não ter passado de uma intervenção defensiva num único instante.

O jornal referiu que Paredes se viu como o último jogador argentino frente a três atacantes egípcios durante um contra-ataque fulminante, depois de os seus companheiros terem avançado em busca do golo da vitória após a obtenção do empate.

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Acrescentou que o médio argentino leu cedo os movimentos de Marmoush e Trézéguet, e recuou com passos calculados enquanto vigiava os atacantes, antes de antecipar o passe de Marmoush, mudar de direção no momento certo e depois esticar a perna para cortar a bola de uma forma que descreveu como "genial".

O jornal afirmou que aquele lance mudou completamente o rumo da partida, uma vez que impediu o Egito de ficar isolado diante da baliza num ataque que lhe poderia ter dado o golo do apuramento, ao passo que depois disso arrancou o ataque que terminou com o golo de Enzo Fernández, considerando que a intervenção de Paredes foi a verdadeira diferença entre a eliminação da Argentina do torneio e a sua continuidade no caminho rumo à final.

Paredes recusa pedir desculpa

Paredes foi manchete após a final do Mundial, depois de recusar pedir desculpa pelos confrontos que se seguiram à derrota da Argentina diante da Espanha, afirmando, na primeira mensagem que publicou na sua conta no "Instagram", o seu orgulho no que a seleção do seu país apresentou durante o torneio.

Apesar das informações que davam conta de que teria recebido um cartão vermelho devido aos acontecimentos pós-jogo, a Federação Internacional de Futebol "FIFA" retirou o cartão do seu registo oficial, ao mesmo tempo que confirmou a abertura de uma investigação sobre os factos que o final da final presenciou.