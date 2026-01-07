QFC x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

QFC e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Rochdalão, em Osasco, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-MG estreou com vitória ao bater o União Rondonópolis por 4 a 2 e assumiu a liderança do Grupo 29, com três pontos somados. Já o QFC ficou no empate por 1 a 1 com o Audax-SP na rodada de abertura.

Na última rodada da fase de grupos, o Galo enfrenta o Audax-SP no sábado (10). No outro duelo da chave, o QFC mede forças com o União Rondonópolis. Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a segunda fase da competição.

Atlético-MG: Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Lucas Santana, Pedro Xavier, Alexis Vargas, Lucas Souza, Eric Soares, Mosquito, Gabriel Veneno, Ryan Amorim, Lucas Louback.

QFC: Pedro Ytalo, João Freitas, Jô, Marquinhos, Ariel Tauã, Herbert Kauê, Cézar Soares, Daniel Aquiles, Douglas, Vitor Baéca, João Lucas.

Desfalques

QFC

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de janeiro de 2026

quarta-feira, 07 de janeiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Rochdalão - Osasco, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis