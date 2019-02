Qatar dispara no ranking FIFA, que segue inalterada no topo

A seleção asiática ocupa agora a 55ª posição; Brasil segue em terceiro

O título inédito da Copa da Ásia conquistada pelo Qatar no início de fevereiro já refletiu na mais nova atualização do ranking da FIFA, divulgado nesta quinta-feira (07). A equipe comandada pelo espanhol Félix Sánchez ganhou 140 pontos e subiu 38 posições: agora é a 55ª na lista.

A disputa continental entre as seleções asiáticas também ‘puxou’ outras equipes. Vice-campeã, a seleção japonesa subiu 23 posições (ocupa o 27º lugar) e a Coreia do Sul, eliminada nas quartas de final, ultrapassou 15 países e está em 38º. Semifinalista, os Emirados Árabes saíram de 79º para 67º.

Na parte de cima do ranking FIFA, as posições seguiram inalteradas: a Bélgica ainda lidera, mas com vantagem mínima em relação à vice-líder França. O Brasil ocupa a terceira posição. Vice-campeã mundial, a Croácia ocupa a quarta posição e a Inglaterra fecha o Top-5.