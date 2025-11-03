+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoQarabag
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoChelsea
Mounique Vilela

Qarabag x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (05), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov; confira a transmissão e outras informações do jogo

Qarabag e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, no Azerbaijão, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Tottenham por 1 a 0 no Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em 11º lugar, com seis pontos, os Blues buscam entrar na zona de classificação direta. Na estreia foi derrotado pelo Bayern de Munique por 3 a 1, mas na sequência buscou a recuperação e venceu o Benfica por 1 a 0 e o Ajax por 5 a 1.
Por outro lado, o Qarabag ocupa a 13º posição, com seis pontos. Até aqui, venceu o Benfica por 3 a 2 e o Copenhagen por 2 a 0, mas foi derrotado na última rodada para o Athletic Bilbao por 3 a 1. 

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Caicedo; Estêvão, Gittens; Marc Guiu

Escalações de Qarabag x Chelsea

QarabagHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
99
M. Kochalski
13
B. Mustafazade
44
E. Jafarquliyev
81
K. Medina
2
M. Silva
15
L. Andrade
20
K. Malinowski
8
M. Jankovic
10
C
A. Zoubir
35
P. Bicalho
17
Camilo Duran
1
R. Sanchez
3
M. Cucurella
24
C
R. James
21
J. Hato
4
T. Adarabioyo
45
R. Lavia
17
A. Santos
11
J. Gittens
41
Estevao
20
J. Pedro
32
T. George

4-2-3-1

CHEAway team crest

QRB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Q. Qurbanov

CHE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • E. Maresca

Desfalques

Qarabag

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Badiashile, Colwill, Essugo e Cole Palmer estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

QRB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

