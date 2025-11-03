Qarabag x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Qarabag e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, no Azerbaijão, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBOMax via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Tottenham por 1 a 0 no Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em 11º lugar, com seis pontos, os Blues buscam entrar na zona de classificação direta. Na estreia foi derrotado pelo Bayern de Munique por 3 a 1, mas na sequência buscou a recuperação e venceu o Benfica por 1 a 0 e o Ajax por 5 a 1.

Por outro lado, o Qarabag ocupa a 13º posição, com seis pontos. Até aqui, venceu o Benfica por 3 a 2 e o Copenhagen por 2 a 0, mas foi derrotado na última rodada para o Athletic Bilbao por 3 a 1.

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Caicedo; Estêvão, Gittens; Marc Guiu

Desfalques

Qarabag

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Badiashile, Colwill, Essugo e Cole Palmer estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

Classificação

