Liga dos Campeões
team-logoQarabag
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoAjax
Pedro Augusto Dias

Qarabag x Ajax: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga; veja como acompanhar na TV e na internet

O Qarabag recebe o Ajax nesta quarta-feira (10), às 14h45 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, no Azerbaijão.

O Qarabag, do Azerbaijão, está bem posicionado na luta por uma vaga nos playoffs das oitavas de final. A equipe da casa soma sete pontos e ocupa a 19ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs. Os visitantes holandeses, por sua vez, chegam ao duelo totalmente pressionados e praticamente sem chances de avançar. Em cinco jogos, o Ajax não somou nenhum ponto, tem a pior defesa da fase de liga — com 16 gols sofridos — e marcou apenas um gol. Restam ainda três partidas a serem disputadas.

Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre o duelo, como assistir e mais.

Onde assistir Qarabag x Ajax ao vivo

O jogo entre Qarabag e Ajax terá transmissão do canal Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias do time e escalações

Prováveis escalações de Qarabag x Ajax

QarabagHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestAJX
99
M. Kochalski
44
E. Jafarquliyev
2
M. Silva
13
B. Mustafazade
81
K. Medina
10
A. Zoubir
35
P. Bicalho
8
M. Jankovic
11
E. Addai
15
L. Andrade
17
Camilo Duran
1
V. Jaros
15
Y. Baas
30
A. Bouwman
6
Y. Regeer
5
O. Wijndal
4
K. Itakura
17
O. Edvardsen
10
O. Gloukh
18
D. Klaassen
11
M. Godts
25
W. Weghorst

4-2-3-1

AJXAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Q. Qurbanov

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Grim

Liga dos Campeões
Qarabag crest
Qarabag
QRB
Ajax crest
Ajax
AJX

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Notícias do Qarabag

O Qarabag continua avançando com força nas competições nacionais e internacionais. Neste ano, o clube do Azerbaijão celebrou um marco histórico ao conquistar duas vitórias consecutivas na fase de liga da Champions League — superando o Benfica fora de casa e vencendo o Copenhagen em Baku — e ainda arrancou um empate valioso por 2 a 2 diante do Chelsea.

Notícias do Ajax

O Ajax reencontrou um pouco de tranquilidade no último fim de semana ao vencer o Fortuna Sittard por 3 a 1, em uma partida movimentada. Após sair atrás, a equipe de Amsterdã buscou a virada com dois gols contra a seu favor e um chute certeiro de Owen Wijndal, em um duelo que ainda teve expulsões para ambos os lados. O resultado chega em meio à forte pressão interna e externa, especialmente após a semana marcada pelo caos envolvendo fogos no jogo anterior e pelas críticas à gestão esportiva.

Qarabag x Ajax: Horário de início

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Tofiq Bakhramov Stadium

A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h45 (de Brasília) e terá como palco o estádio Republicano Tofiq Bahramov.

Prováveis escalações de Qarabag x Ajax

QRB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

AJX
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Confronto direto

QRB

Um

AJX

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Links úteis

