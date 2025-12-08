Qarabag x Ajax: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Qarabag recebe o Ajax nesta quarta-feira (10), às 14h45 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, no Azerbaijão.

O Qarabag, do Azerbaijão, está bem posicionado na luta por uma vaga nos playoffs das oitavas de final. A equipe da casa soma sete pontos e ocupa a 19ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs. Os visitantes holandeses, por sua vez, chegam ao duelo totalmente pressionados e praticamente sem chances de avançar. Em cinco jogos, o Ajax não somou nenhum ponto, tem a pior defesa da fase de liga — com 16 gols sofridos — e marcou apenas um gol. Restam ainda três partidas a serem disputadas.

Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre o duelo, como assistir e mais.

Onde assistir Qarabag x Ajax ao vivo

O jogo entre Qarabag e Ajax terá transmissão do canal Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias do time e escalações

Notícias do Qarabag

O Qarabag continua avançando com força nas competições nacionais e internacionais. Neste ano, o clube do Azerbaijão celebrou um marco histórico ao conquistar duas vitórias consecutivas na fase de liga da Champions League — superando o Benfica fora de casa e vencendo o Copenhagen em Baku — e ainda arrancou um empate valioso por 2 a 2 diante do Chelsea.

Notícias do Ajax

O Ajax reencontrou um pouco de tranquilidade no último fim de semana ao vencer o Fortuna Sittard por 3 a 1, em uma partida movimentada. Após sair atrás, a equipe de Amsterdã buscou a virada com dois gols contra a seu favor e um chute certeiro de Owen Wijndal, em um duelo que ainda teve expulsões para ambos os lados. O resultado chega em meio à forte pressão interna e externa, especialmente após a semana marcada pelo caos envolvendo fogos no jogo anterior e pelas críticas à gestão esportiva.

Qarabag x Ajax: Horário de início

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Tofiq Bakhramov Stadium

A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h45 (de Brasília) e terá como palco o estádio Republicano Tofiq Bahramov.

Prováveis escalações de Qarabag x Ajax

Confronto direto

QRB Um AJX 0 0 Empate 1 Qarabag 0 - 3 Ajax 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

