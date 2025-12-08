Qarabag x Ajax: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Qarabag recebe o Ajax nesta quarta-feira (10), às 14h45 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, no Azerbaijão.
O Qarabag, do Azerbaijão, está bem posicionado na luta por uma vaga nos playoffs das oitavas de final. A equipe da casa soma sete pontos e ocupa a 19ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs. Os visitantes holandeses, por sua vez, chegam ao duelo totalmente pressionados e praticamente sem chances de avançar. Em cinco jogos, o Ajax não somou nenhum ponto, tem a pior defesa da fase de liga — com 16 gols sofridos — e marcou apenas um gol. Restam ainda três partidas a serem disputadas.
Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre o duelo, como assistir e mais.
Onde assistir Qarabag x Ajax ao vivo
O jogo entre Qarabag e Ajax terá transmissão do canal Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.
Notícias do time e escalações
Notícias do Qarabag
O Qarabag continua avançando com força nas competições nacionais e internacionais. Neste ano, o clube do Azerbaijão celebrou um marco histórico ao conquistar duas vitórias consecutivas na fase de liga da Champions League — superando o Benfica fora de casa e vencendo o Copenhagen em Baku — e ainda arrancou um empate valioso por 2 a 2 diante do Chelsea.
Notícias do Ajax
O Ajax reencontrou um pouco de tranquilidade no último fim de semana ao vencer o Fortuna Sittard por 3 a 1, em uma partida movimentada. Após sair atrás, a equipe de Amsterdã buscou a virada com dois gols contra a seu favor e um chute certeiro de Owen Wijndal, em um duelo que ainda teve expulsões para ambos os lados. O resultado chega em meio à forte pressão interna e externa, especialmente após a semana marcada pelo caos envolvendo fogos no jogo anterior e pelas críticas à gestão esportiva.
Qarabag x Ajax: Horário de início
A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h45 (de Brasília) e terá como palco o estádio Republicano Tofiq Bahramov.