Publicamente, nas últimas semanas e meses, pouco ou quase nada se falou sobre Aaron Anselmino. Para entender a situação do zagueiro, que na temporada passada foi emprestado pelo Chelsea ao Borussia Dortmund, chamado de volta de forma repentina no inverno e imediatamente repassado, em novo empréstimo, ao clube parceiro dos Blues, o Racing Strasbourg, é preciso ler um pouco nas entrelinhas.

É sabido que ele foi obrigado, muito a contragosto, a desmontar seu acampamento no BVB, e isso foi amplamente documentado por um vídeo dos aurinegros em que Anselmino derramou lágrimas ao se despedir dos companheiros. A passagem pela França acabou se transformando em um desastre, que Anselmino provavelmente gostaria de apagar da memória.

Por isso, não surpreende que em seu perfil no Instagram tenha havido uma pausa de 241 dias sem postagens e que não se veja sequer uma foto do período em Estrasburgo. Porque ali culminou aquilo que vem atravessando a até agora trajetória de Anselmino na Europa como um fio condutor, desde que ele se transferiu em definitivo para o Chelsea em janeiro de 2025 por 16,5 milhões de euros: ele estava lesionado.

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Quantas vezes Aaron Anselmino jogou pelo Racing Strasbourg?

Anselmino jogou 15 minutos pelo Racing, divididos em três partidas. Em duas delas, entrou aos 90 e aos oito minutos dos acréscimos. No total, perdeu nada menos que 20 jogos dos alsacianos por causa de uma contusão muscular e de duas lesões na coxa. Anselmino sempre ficou fora justamente depois de ter estado em campo pouco antes.

Já havia sido assim no BVB. Na época, Anselmino fez uma estreia muito sólida, mas depois ficou semanas ausente. A musculatura posterior da coxa vem lhe causando dificuldades enormes há muito tempo. Enquanto isso, o jogador de 21 anos já acumulou sete períodos de afastamento por lesão desde que deixou sua terra natal, a Argentina, com tempos de ausência entre duas semanas e meia e cerca de três meses.

Para seu desenvolvimento como jovem talento em um continente desconhecido, que em poucos meses já precisou conhecer três novos lugares, culturas e processos internos de clubes, isso é, evidentemente, puro veneno. Seus números refletem isso: desde janeiro de 2025, Anselmino disputou 14 partidas no futebol profissional, somando ao todo 603 minutos em campo. 97% disso tudo aconteceu em Dortmund.

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Aaron Anselmino está novamente lesionado no Chelsea

E como está Anselmino neste momento? Bem, adivinhem: ele está lesionado e fora! Ou fora porque estava lesionado? Não se sabe exatamente, como mostra o primeiro parágrafo deste artigo.

Diante da forte concorrência no clube londrino, que com o novo técnico Xabi Alonso mais uma vez tenta um recomeço e sustentou esse plano com gastos em transferências de pouco mais de 400 milhões de euros por dez jogadores, Anselmino era, sem surpresa, considerado candidato a uma saída. De qualquer forma que fosse.

Mas, diante de sua disponibilidade e confiabilidade extremamente baixas, naturalmente não houve fila de interessados. Os clubes que ao menos cogitaram sua contratação se viram confirmados em 9 de agosto.

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Aaron Anselmino ainda não jogou um segundo sequer pelo Chelsea

Depois de ter recebido anteriormente de Alonso ao menos 63 minutos em três partidas da excursão dos Blues pela Ásia (contra Tottenham, Juventus e Milan), saindo do banco de reservas e sempre no lugar de Jorrel Hato, Anselmino foi titular nesse dia. O adversário no penúltimo amistoso de pré-temporada era o clube malaio Johor Darul Ta'zim FC.

O argentino ficou 29 minutos em campo. Então, a musculatura da coxa voltou a dar sinal. Aos prantos, Anselmino deixou o gramado.

E foi ali, longe do campo, que ele permaneceu desde então. Em 27 de agosto, Anselmino ao menos esteve no elenco para a partida da EFL Cup contra o Luton Town, mas apenas assistiu durante os 90 minutos. Em todos os demais jogos, precisou ficar na arquibancada.

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Aaron Anselmino está ausente da foto oficial do elenco do Chelsea

Recentemente, em 12 de setembro, Alonso finalmente voltou a citar Anselmino em público, mas como um dos três jogadores que desfalcaram o duelo da liga contra o Hull City. Portanto, tudo indica que Anselmino se lesionou novamente desde sua presença no banco contra o Luton. Quatro dias depois, foi feita a foto oficial do elenco. Anselmino não aparece nela.

O que o futuro imediato reserva para o ex-jogador do Dortmund ele já conhece bem: recuperar a forma, acumular sessões de treino, idealmente conseguir as primeiras participações curtas e, enfim, se manter estável. Só nessas condições Anselmino terá alguma chance de conseguir um empréstimo no inverno.

Esse deve ser o cenário mais provável para ele, a quem os últimos meses certamente deixaram bastante frustrado e irritado. Talvez também ao olhar para o início de temporada do Chelsea: com 15 gols sofridos em sete jogos oficiais (quatro vitórias, um empate e duas derrotas), o time de Alonso, que dirige a pior defesa da Premier League, vem sendo vazado em média mais de duas vezes por partida.

Aaron Anselmino: números no futebol profissional