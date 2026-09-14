Punição rápida: árbitro do VAR paga o preço por erro no dérbi de Manchester

O árbitro assistente de vídeo Matt Donohue pagou o preço por seu erro catastrófico no estádio Old Trafford, sendo excluído da condução das partidas da próxima rodada da Premier League esta semana.

Os responsáveis pela comissão de arbitragem haviam apresentado um pedido de desculpas público apenas três horas após o apito final do dérbi de Manchester, no último domingo, isso depois de Donohue ter validado erroneamente o gol de Erling Haaland, apesar de uma clara infração de impedimento sobre Enzo Fernández.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", Donohue e seu assistente Blake Antrobus foram excluídos da lista de designações de árbitros para a última rodada antes da data Fifa.

Um porta-voz da comissão de árbitros profissionais afirmou: "Matt Donohue e Blake Antrobus não receberam qualquer designação para as partidas desta semana após o dérbi de Manchester no domingo".

E acrescentou o porta-voz: "A decisão tomada pelo presidente da comissão de arbitragem, Howard Webb, e pela equipe administrativa vem acompanhada do anúncio das designações mais recentes dos árbitros das partidas, o que significa que o árbitro assistente de vídeo e o assistente de vídeo do VAR na partida entre Manchester United e Manchester City não conduzirão nenhuma partida pelo menos até depois da data Fifa."

Howard Webb entrou em contato com o ex-professor Donohue, torcedor do Tottenham, natural da região de Essex, que se mudou para Manchester para cursar a universidade há 10 anos e ainda reside lá, isso dentro de poucos minutos após o apito final, para exigir uma explicação sobre seu erro.

A comissão de árbitros profissionais publicou um esclarecimento oficial sobre o ocorrido pouco depois das nove horas da noite de domingo.

Um porta-voz da comissão afirmou: "O árbitro assistente de vídeo não percebeu o possível impacto de sua decisão, e deveria ter recomendado a revisão do lance na tela do estádio".

E prosseguiu o porta-voz: "O Manchester United foi contatado nesta noite para reconhecer o que consideramos um erro de avaliação, e será realizada uma revisão completa do ocorrido".

Apesar de admitir que se trata de um erro humano, Webb reconheceu a necessidade de tomar uma medida decisiva.

Os responsáveis pela Premier League entendem que a resposta proativa de Webb contribuiu para lidar com a crise, apesar das expectativas de que a revisão seja rápida e apresente recomendações claras e firmes para impedir que isso se repita.

O "The Sun" confirma que a associação da Premier League não planeja apresentar qualquer objeção formal a Webb e à comissão de arbitragem, por acreditar que assumir publicamente a responsabilidade pelo erro foi um passo importante e público.

Essa decisão significa que Donohue e Antrobus não participarão de nenhuma função de arbitragem em partidas pelo menos até 11 de outubro.



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