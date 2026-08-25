O Paris Saint-Germain anunciou, nesta terça-feira, a concessão de um período de descanso ao seu atacante francês Ousmane Dembélé até o fim desta semana, o que confirma a sua ausência na próxima viagem da equipe para o confronto contra o Lille na próxima sexta-feira, na abertura das disputas da segunda rodada do Campeonato Francês, devendo retornar aos treinos coletivos no início da próxima semana.

Essa decisão rigorosa da diretoria do clube parisiense veio após o tropeço na primeira rodada diante do Rennes, com um empate (2 a 2), depois de a equipe ter estado atrás por dois gols de diferença. Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, havia sido substituído no intervalo daquela partida ao lado de seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia, tendo sido decidido oficialmente deixá-lo de fora do próximo jogo com o objetivo de dar-lhe descanso.

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O Paris Saint-Germain afirmou em comunicado oficial divulgado na noite de terça-feira: "Em total acordo com o treinador e o diretor esportivo, Ousmane Dembélé usufruirá de um período de descanso durante os próximos dias, devendo retomar seus treinos com o grupo a partir da próxima segunda-feira".

Isso ocorre após a atuação apagada que Dembélé apresentou no primeiro tempo da partida contra o Rennes, sendo substituído e dando lugar ao novo reforço Ferran Torres, que conseguiu deixar sua marca logo após a chegada vindo das fileiras do Barcelona, marcando dois gols para ajudar o atual campeão a evitar a derrota.

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, disse em declarações irritadas após o jogo: "O Paris não ganhou nada, absolutamente nada. Se você pensa naquilo que já ganhou, não ganhará nada. O mais importante para mim é que não há espaço para o sentimento de autossatisfação; você precisa provar todos os dias, em cada sessão de treino e em cada partida, que está preparado. Caso contrário, é fácil se render à arrogância por causa dos sucessos passados. Nós buscamos sempre a vitória, e por isso é preciso sair da zona de conforto. Está claro?".