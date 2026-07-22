O avançado egípcio Mostafa Mohamed (28 anos) juntou-se finalmente aos treinos da sua equipa, o Nantes francês, na preparação para a nova temporada.

Esperava-se que o internacional, afastado por Hossam Hassan, selecionador do Egito, da participação no Mundial de 2026, se juntasse aos treinos da equipa no passado dia 24 de junho.

Mas o antigo jogador do Zamalek atrasou-se no regresso aos treinos e deixou o Nantes numa situação de indefinição quanto ao seu paradeiro.

Segundo o jornal "Ouest France", Mostafa Mohamed regressou ao centro de treinos do Nantes no início desta semana e participou numa sessão de treino individual, esta quarta-feira, à margem da equipa principal, que se encontra atualmente em La Baule, onde cumpre um estágio de treinos com a duração de uma semana.

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Foi revelada a primeira decisão em relação ao jogador: "O egípcio irá treinar, a partir de agora, com a equipa B até nova ordem".

Acrescentou que o Nantes enviava ao jogador uma mensagem diária desde 24 de junho, informando-o de que não receberia o seu salário até se apresentar no campo de treinos da equipa.

O treinador do Nantes, Michel Der Zakarian, ficou furioso quando questionado sobre este assunto, acrescentando que nunca tinha visto um comportamento deste género por parte de um jogador.

O antigo técnico do Montpellier afirmou: "O jogador não quer comparecer ao treino, esse é o problema dele, não é problema nosso. Se não quer treinar, que fique em casa".

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Mostafa Mohamed não escondeu a intenção de deixar o Nantes neste verão, sobretudo depois da redução do seu salário na sequência da despromoção do clube à segunda divisão francesa.

Concluiu: "Por sua vez, o clube francês, oito vezes campeão da liga, não conta muito com Mostafa Mohamed para liderar o processo de subida à Ligue 1, mas não pretende abrir mão gratuitamente de um jogador que contratou por 6,5 milhões de euros ao Galatasaray em 2023. Ainda assim, as propostas não são abundantes para o avançado egípcio, a quem resta apenas um ano de contrato".

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