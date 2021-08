PSV x Benfica: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), lutando por uma vaga na fase de grupos da Champions League; veja acompanhar na TV e na internet

De olho em uma vaga na fase de grupos da Champions League, PSV e Benfica entram em campo nesta terça-feira (24), em Eidoven, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da competição europeia. O time português tem a vantagem do empate após vencer a primeira partida por 2 a 1. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSV x Benfica DATA Terça-feira, 24 de agosto de 2021 LOCAL Philips Stadion, Eidoven - POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSV precisa reverter o placar em casa / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no confronto desta terça-feira, o PSV poupou boa parte dos seus jogadores no fim de semana, pelo holandês.

A equipe não deve ter grande mudanças para o jogo e precisa vencer por 1 a 0 para ficar com a classificação, já que marcou gol fora de casa. Do outro lado, o PSV passou pelo Midtjylland e também quer a vaga na fase de grupos da competição.

Do outro lado, o Benfica também entrou com uma equipe alternativa no português visando a decisão por uma vaga na fase de grupos da Champions League.

O time do técnico Jorge Jesus tem a vantagem do empate, após vencer o duelo de ida por 2 a 1. Vertonghen, Seferovic e Ferro, lesionados, seguem sendo desfalques.



Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Lucas, Otamendi, Morato; Goncalves, Weigl, Mario, Grimaldo; Pizzi, Yaremchuk, R Silvak.

Provável escalação do PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Gakpo; Zahavi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Gil Vicente 0 x 2 Benfica Campeonato Português 21 de agosto de 2021 Benfica 2 x 1 PSV Champions League 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Tondela Campeonato Português 29 de agosto de 2021 14h (de Brasília) Santa Clara x Benfica Campeonato Português 12 de setembro de 2021 A definir

PSV

JOGO CAMPEONATO DATA PSV 4 x 1 Cambuur Campeonato Holandês 21 de agosto de 2021 Benfica 2 x 1 PSV Champions League 18 de agosto de 2021

