PSV trabalha, além de Lutsharel Geertruida, na chegada destes dois "alvos principais"

O PSV segue surpreendentemente tranquilo no mercado de transferências, mas, nos bastidores, o clube trabalha nas contratações necessárias. Os eindhovenses têm três alvos principais no radar, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad.

O diretor técnico Earnest Stewart ainda gostaria de contratar neste verão um lateral-esquerdo, um zagueiro e um volante. Três nomes estão claramente em pauta para isso.

Segundo Elfrink, a chegada de Lutsharel Geertruida está sendo trabalhada “há várias semanas”. Nesse meio-tempo, o PSV chegou a um acordo pessoal com o defensor polivalente, mas o Feyenoord também quer seduzir Geertruida a uma transferência. Enquanto isso, o RB Leipzig exige uma taxa de transferência de 20 milhões de euros.

Filip Kostic também aparece no topo da lista de desejos em Eindhoven. O ponta esquerda está sem clube desde sua saída da Juventus, mas tem várias opções. O AEK Atenas, por exemplo, ofereceu contrato ao sérvio.

O reforço ideal para o meio-campo do PSV deveria ser Kodai Sano. O meio-campista do NEC quer muito dar esse passo, e o empresário José Fortez Rodriguez também está positivo, mas o preço pedido gira, segundo relatos, em torno de 18 milhões de euros. O PSV ainda considera isso alto demais.

Por enquanto, ainda não há tanta pressa nas transferências, porque jogadores-chave como Mauro Júnior, Joey Veerman e Sergiño Dest ainda não encontraram um novo clube. Mauro chegou a anunciar na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, que “certamente” permanecerá no PSV. Até que Jerdy Schouten tenha se recuperado de sua lesão no joelho, o brasileiro é o capitão.

Veerman e Dest podem sair por 20 e 23 milhões de euros, respectivamente, mas ainda não há movimentação em torno da dupla. Por enquanto, portanto, resta esperar. “São jogadores que gostariam de dar um passo para o exterior, mas, em caso de permanência mais longa, obviamente não atrapalham”, disse Elfrink.