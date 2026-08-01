Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Lutsharel GeertruidaGetty
Siep Engelen

Traduzido por

PSV trabalha, além de Lutsharel Geertruida, na chegada destes dois "alvos principais"

Mercado da bola
PSV
L. Geertruida
K. Sano
F. Kostic

O PSV segue surpreendentemente tranquilo no mercado de transferências, mas, nos bastidores, o clube trabalha nas contratações necessárias. Os eindhovenses têm três alvos principais no radar, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad

O diretor técnico Earnest Stewart ainda gostaria de contratar neste verão um lateral-esquerdo, um zagueiro e um volante. Três nomes estão claramente em pauta para isso. 

Segundo Elfrink, a chegada de Lutsharel Geertruida está sendo trabalhada “há várias semanas”. Nesse meio-tempo, o PSV chegou a um acordo pessoal com o defensor polivalente, mas o Feyenoord também quer seduzir Geertruida a uma transferência. Enquanto isso, o RB Leipzig exige uma taxa de transferência de 20 milhões de euros. 

Filip Kostic também aparece no topo da lista de desejos em Eindhoven. O ponta esquerda está sem clube desde sua saída da Juventus, mas tem várias opções. O AEK Atenas, por exemplo, ofereceu contrato ao sérvio. 

O reforço ideal para o meio-campo do PSV deveria ser Kodai Sano. O meio-campista do NEC quer muito dar esse passo, e o empresário José Fortez Rodriguez também está positivo, mas o preço pedido gira, segundo relatos, em torno de 18 milhões de euros. O PSV ainda considera isso alto demais. 

Supercopa da Holanda
PSV crest
PSV
PSV
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ

Por enquanto, ainda não há tanta pressa nas transferências, porque jogadores-chave como Mauro Júnior, Joey Veerman e Sergiño Dest ainda não encontraram um novo clube. Mauro chegou a anunciar na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, que “certamente” permanecerá no PSV. Até que Jerdy Schouten tenha se recuperado de sua lesão no joelho, o brasileiro é o capitão. 

Veerman e Dest podem sair por 20 e 23 milhões de euros, respectivamente, mas ainda não há movimentação em torno da dupla. Por enquanto, portanto, resta esperar. “São jogadores que gostariam de dar um passo para o exterior, mas, em caso de permanência mais longa, obviamente não atrapalham”, disse Elfrink.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google