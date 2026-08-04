PSV se despede oficialmente, após cinco anos, de "verdadeiro profissional"

O FC Twente confirmou a contratação de Joël Drommel. O goleiro de 29 anos chega do PSV por 500 mil euros, e o clube de Eindhoven se despediu do arqueiro por meio de seus canais oficiais.

Drommel, após sua transferência para o PSV em 2021, nunca se firmou como goleiro titular absoluto e foi emprestado ao Sparta na temporada passada. Lá, o jogador de Bussum reencontrou sua forma, o que abriu caminho para uma nova transferência neste verão, desta vez em definitivo.

Em Eindhoven, a presença de Matej Kovar e Nick Olij ainda deixa Drommel sem espaço. No Twente, esse espaço existe.

Os Tukkers veem em Drommel um candidato adequado para disputar com Lars Unnerstall a vaga no gol. Drommel assinou contrato até meados de 2030 no De Grolsch Veste.

“Joël sempre se comportou como um verdadeiro profissional durante seu período no PSV. Em diferentes fases de sua passagem pelo clube, ele sempre colocou o interesse da equipe em primeiro lugar e se dedicou totalmente ao PSV”, afirmou o diretor técnico Earnest Stewart.

“Com sua postura positiva e confiabilidade, ele foi uma peça valorizada dentro do elenco. Agradecemos a Joël por sua contribuição para nossos sucessos e desejamos a ele muita sorte e sucesso no FC Twente”, concluiu.







