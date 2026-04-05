PSV é oficialmente campeão nacional: o time de Eindhoven é o melhor da Holanda pela 27ª vez

O PSV sagrou-se oficialmente campeão nacional na tarde de domingo. Graças à perda de pontos do Feyenoord, os de Eindhoven conquistaram, sem entrar em campo no domingo, o título de melhores da Holanda pela 27ª vez.

O PSV já havia conquistado os três pontos no sábado, em um confronto emocionante contra o FC Utrecht. Com a vitória por 4 a 3 no próprio Philips Stadion, a equipe de Peter Bosz era campeã nacional extraoficial, mas ainda não oficialmente.

O segundo colocado, o Feyenoord, ainda tinha que enfrentar o FC Volendam no domingo. Se o Feyenoord não vencesse essa partida, o PSV seria oficialmente campeão nacional – algo que já vinha se desenhando há semanas.

A equipe de Robin van Persie decepcionou bastante em Volendam e não conseguiu passar de um empate sem graça contra o lanterna. A diferença entre o Feyenoord e o PSV já era praticamente insuperável, mas após esse empate, isso também se tornou impossível no papel.

A diferença de nível entre o PSV e o resto da VriendenLoterij Eredivisie ficou clara logo no início. Após a 12ª rodada, os de Eindhoven assumiram a liderança e, desde então, não mais abriram mão dessa posição.

Com isso, o PSV é o campeão mais precoce da Eredivisie de todos os tempos. Eles quebram assim um recorde de 1978.

A disputa pelo segundo lugar, no entanto, está bem mais acirrada. O Feyenoord ocupa atualmente essa posição tão cobiçada com 54 pontos, mas o NEC segue a um ponto e o FC Twente a quatro pontos. A diferença para o Ajax é de seis pontos, depois que a equipe de Oscar García perdeu no sábado para o Twente, seu concorrente direto. Com isso, os de Amsterdã parecem estar ficando para trás por enquanto.