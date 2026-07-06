PSV contrata Sven Mijnans: este é o valor que o campeão nacional vai pagar

O PSV e o AZ chegaram a um acordo sobre a transferência de Sven Mijnans, conforme ficou claro nesta segunda-feira. O campeão de Eindhoven pagará 13 milhões de euros pelo meio-campista, o que torna esta a terceira transferência nacional mais cara da história. Mijnans assina contrato até meados de 2031 e jogará com a camisa número 21.

“Isso parece ser o próximo passo perfeito na minha carreira. O PSV é um clube maravilhoso, com uma visão clara, uma liderança forte e instalações de ponta. Além disso, aqui você disputa títulos a cada temporada”, comemora Mijnans, que sempre sonhou em jogar a Liga dos Campeões e está grato ao AZ pelos anos que passou em Alkmaar.

“O AZ me deu a chance de me desenvolver ainda mais no mais alto nível. Desde o meu primeiro dia, me senti extremamente bem-vindo aqui. Conheci pessoas incríveis, disputei partidas fantásticas e criei lembranças que nunca vou esquecer. A conquista da taça com o AZ é, sem dúvida, um dos momentos mais bonitos da minha carreira”, comentou Mijnans no site do AZ sobre sua transferência para o PSV.

Mijnans também explica por que escolheu o número 21. “Esse número simplesmente me atraiu mais. Jogadores como Paulo Dybala e Paul Pogba tiveram sucesso com ele no passado, então espero poder dar continuidade a essa tradição.”

Niels van Duinen, diretor técnico do AZ, está especialmente orgulhoso de Mijnans, que está de saída. “Sven deu uma contribuição extremamente positiva ao clube durante sua passagem pelo AZ. Aqui, ele se tornou um meio-campista completo. Ele não foi importante apenas pelos gols e assistências, mas também como criador de jogadas e líder dentro da equipe.”

“Acompanhamos o Sven há anos e vemos que ele continua dando um grande salto a cada temporada. É um meio-campista inteligente e versátil, com grande resistência física. Além disso, ele contribui de forma consistente com gols e assistências. Sua mentalidade também nos agrada muito”, afirmou Earnest Stewart, diretor técnico do PSV.

O PSV pagou 13 milhões de euros por Mijnans, tornando-se assim a terceira transferência nacional mais cara de todos os tempos. O Ajax já havia pago 16,3 milhões de euros por Miralem Sulejmani, enquanto o PSV desembolsou 15,8 milhões de euros no ano passado por Ruben van Bommel.