PSV cede e parece ter garantido a contratação dos sonhos

O PSV tem boa esperança de que Kodai Sano jogue no Philips Stadion no fim da janela de transferências, escreve Rik Elfrink em nome do Eindhovens Dagblad. Também existe um otimismo cauteloso em relação a Filip Kostic.

Na semana passada, o PSV decidiu encerrar as negociações com o NEC sobre uma transferência de Sano. O campeão considerou alto demais o valor pedido pelo clube de Nijmegen.

Ainda assim, as conversas foram retomadas nesta semana. Segundo Elfrink, os dois clubes vão “ceder um pouco”. Sano parece poder se transferir para o PSV após as fases preliminares da Liga dos Campeões.

Na noite de terça-feira, o NEC disputa a primeira partida do confronto de ida e volta contra o Olympiakos. Na próxima semana, o duelo na Grécia está no programa.

Se o NEC sair vencedor do confronto, enfrentará nos playoffs Union Sint-Gillis ou Bodø/Glimt, dependendo de qual equipe vencer esse duelo em dois jogos. Segundo Elfrink, o PSV espera que Sano esteja jogando em Eindhoven no fim de agosto, o que indica que o NEC gostaria de mantê-lo para a qualificação para a Liga dos Campeões.

Também há certo otimismo em relação a Kostic. O clube de Eindhoven disputa sua contratação com o AEK Atenas. O campeão grego queria uma resposta até terça-feira, mas já prorrogou o prazo por mais um dia. Kostic parece inclinado a uma transferência para o PSV.