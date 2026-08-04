PSV cede e parece ter fechado com o reforço dos sonhos

O PSV tem boa esperança de que Kodai Sano jogue no Philips Stadion no fim da janela de transferências, escreve Rik Elfrink pelo Eindhovens Dagblad. Também há um otimismo cauteloso em relação a Filip Kostic.

Na semana passada, o PSV decidiu encerrar as negociações com o NEC por uma transferência de Sano. O campeão considerou alto demais o valor pedido pelo clube de Nijmegen.

Ainda assim, as conversas foram retomadas nesta semana. Segundo Elfrink, os dois clubes vão “ceder um pouco”. Sano parece poder se transferir para o PSV após as fases preliminares da Liga dos Campeões.

Na noite de terça-feira, o NEC disputa o primeiro jogo do confronto de ida e volta contra o Olympiakos. Na próxima semana, a partida em Nijmegen está programada.

Caso o NEC saia vencedor do confronto, o time enfrentará nos playoffs o Union Sint-Gillis ou o Bodø/Glimt, dependendo de qual equipe vencer esse duelo de ida e volta. Segundo Elfrink, o PSV espera que Sano jogue em Eindhoven no fim de agosto, o que indica que o NEC quer mantê-lo para a qualificação ao torneio bilionário.

Em relação a Kostic, também há certo otimismo. O clube de Eindhoven disputa sua contratação com o AEK Atenas. O campeão grego queria uma resposta até terça-feira, mas já prorrogou o prazo em um dia. Kostic parece inclinado a uma transferência para o PSV.