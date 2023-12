PSV x Arsenal: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), na Holanda; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal visita o PSV na tarde desta terça-feira (12), a partir das 14h45 (de Brasília), no Philips Stadion, na Holanda, pela última rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal garantiu a liderança do Grupo B, com 12 pontos e um aproveitamento de 80%. Até aqui, foram quatro vitórias e uma única derrota, diante do Lens por 2 a 1 na segunda rodada.

Do outro lado, o PSV aparece na vice-liderança, com oito pontos, três a mais que o Lens, terceiro colocado. A equipe holandesa chega embalada com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados no torneio.

Prováveis escalações

PSV: Benitez; Dest, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Saibari, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Pepi. Técnico: Peter Bosz.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Nelson, Nketiah, Trossard. Técnico: Arteta.

Desfalques

PSV

Hirving Lozano será desfalque.

Arsenal

Fabio Vieira, Thomas Partey, Jurrien Timber e Tomiyasu estão fora.

Quando é?