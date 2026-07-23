PSV anuncia de repente uma grande novidade sobre Mauro Júnior

Mauro Júnior é o novo capitão do PSV, anunciou o clube através dos canais oficiais. “Um brasileiro com um coração vermelho e branco, agora o nosso capitão”, comunicou o clube de Brabante.

Na verdade, Jerdy Schouten é o capitão de Peter Bosz no PSV, mas o médio, que também pode atuar na defesa, sofre de uma lesão nos ligamentos cruzados e não é esperado de volta tão cedo.

Por isso, Mauro Junior é agora o homem que usará a braçadeira nos próximos meses. O lateral-esquerdo, que também pode jogar no meio-campo, vai usar a braçadeira pela primeira vez no duelo da Supertaça Johan Cruijff contra o AZ.

O PSV está neste momento a trabalhar para renegociar e prolongar o contrato de Mauro Junior. No seu contrato atual existe uma cláusula de rescisão de doze milhões de euros, e o PSV quer retirá-la.

Antes disso, Fenerbahçe e FC Porto já tinham demonstrado forte interesse nos serviços de Mauro. O último desses clubes esteve no mês passado muito perto de chegar a um acordo.

Por isso, a direção do PSV teme uma saída e está disposta a ir longe para retirar essa cláusula do contrato. O empresário de Mauro está aberto a isso, mas quer uma compensação.

Rik Elfrink falou na semana passada de “uma quantia avultada”. Resta saber até que ponto o clube de Eindhoven estará disposto a concordar com isso. “O PSV está disposto a acompanhar isso em parte, mas com um certo senso de razoabilidade e equidade.”