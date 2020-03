PSG x Borussia Dortmund: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Parisienses precisam vencer por 1 a 0 ou placar com diferença de dois gols para avançar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado por 2 a 1 no primeiro jogo, o recebe o nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, precisando vencer para avançar. O duelo será disputado sem torcedores por causa da disseminação do coronavírus, informou a polícia da cidade francesa nesta segunda-feira. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO PSG x Borussia Dortmund DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG precisa vencer para avançar na UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Derrotado por 2 a 1 na , o time de Thomas Tuchel entra em campo por uma vitória simples para manter vivo com o tão sonhado título.

Para o duelo, o técnico poderá contar com Neymar entre os titulares, enquanto Mbappé é tratado como dúvida devido a uma dor de garganta.

Verratti e Meunier, suspensos, são desfalques certos, assim como Ander Herrera, Thiago Silva, Dagba, Choupo-Moting e Diallò,lesionados.

Provável escalação do PSG: ​Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Neymar; Cavani, Mbappé (Icardi).

BORUSSIA DORTMUND

Ao contrário do PSG, a equipe alemã entra em campo com quase todo o time completo. As únicas baixas são Thomas Delaney e o meia-atacante Marco Reus.

É improvável que o técnico Lucien Favre faça mudanças na equipe titular, podendo até mesmo repetir a escalação que venceu o primeiro jogo em casa.

Provável escalação do Borussia Dortmund: ​Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA B. Dortmund 1 x 0 29 de fevereiro Monchengladbach 1 x 2 B. Dortmund Bundesliga 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO B. Dortmund x Bundesliga 14 de março 11h30 (de Brasília) B. Dortmund Bundesliga 22 de março 14h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 29 de fevereiro 1 x 5 PSG Copa da 4 de março

Próximas partidas