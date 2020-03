PSG finalmente terá Neymar em "decisão", mas Mbappé perde treino da véspera e preocupa

Em sua terceira temporada, brasileiro jogará a volta das oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez; Mbappé, doente, deve ser desfalque

Pela primeira vez desde que chegou ao , Neymar disputará o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro deve ser um dos principais nomes do time que deve começar a partida contra o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira (11).

Neymar esteve ausente das decisões contra o , em 2018, e contra o , em 2019 - ambas por lesão. Nas duas oportunidades, ele viu o PSG ser eliminado precocemente. Agora, precisa ajudar seu time a reverter o placar de 2 a 1 para o time alemão.

O PSG não contará com o apoio do torcedor, já que a partida será disputada com os portões fechados por conta do Coronavírus. Pelo mesmo motivo, não haverá entrevista coletiva antes da partida. Com isso, só quando a escalação oficial for divulgada, saberemos se Kylian Mbappé jogará ou não. O francês não treinou nos últimos dias devido a uma faringite e é dúvida para o jogo mas o clube está otimista por sua recuperação.

Se Mbappé pode ser desfalque, Thiago Silva pode ser reforço. O zagueiro, que não joga desde 23 de fevereiro na partida contra o , está se recuperando fisicamente e pode começar o jogo da Liga dos Campeões como titular.

Sem Mbappé, Thomas Tuchel deve levar a campo: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Di Maria, Gueye; Neymar, Cavani e Sarabia. Foi este o time que ele colocou em campo no treinamento desta terça-feira.

PSG e se enfrentam nesta quarta-feira às 17h (de Brasília).