Vllaznia x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela quarta rodada da UCL feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Vllaznia se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 14h45 (de Brasília), na Albânia, pela quarta rodada da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

No Grupo A, com quatro pontos, o PSG reencontra o adversário que goleou por 5 a 0 na última rodada. Até o momento, soma uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto o Vllaznia, na lanterna com três derrotas, busca o primeiro triunfo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vllaznia: Williams-Mosier; Saranovic, Gjergji, Maliqi, Gjini; Ramadani, Berisha, Franja, Cavanaugh, Doci; Shala.

Escalação do provável PSG: Bouhaddi; Lawrence, Ilestedt, De Almeida, Karchaoui; Jean-Francois, Geyoro, Hamraoui; Baltimore, Martens, Diani.

Desfalques

PSG

Marie-Antoinette Katoto, lesionada, está fora.

Vllaznia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de dezembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Loro Boriçi Stadium – Shkoder, Albânia

• Arbitragem: FRIDA NIELSEN (árbitro), FIE BRUUN e SIDSEL RASMUSSEN (assistentes), FREDERIKKE LYDIA (quarto árbitro)