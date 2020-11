PSG vai de finalista a pior início na Liga dos Campeões na era milionária

Time francês soma apenas três pontos nas três primeiras partidas; nunca antes, com o dinheiro do Qatar, o PSG foi tão mal na fase de grupos

Depois de chegar à inédita final da Liga dos Campeões na temporada passada, o vê o sonho de se manter entre os melhores da Europa ir por água abaixo em 2020/21. Desde o início da nova era milionária do clube de Paris, o time foi tão mal nas primeiras rodadas da fase de grupos da competição europeia.

São apenas três pontos conquistados nas três primeiras partidas. O PSG iniciou a campanha da Liga dos Campeões perdendo para o Manchester United por 2 a 1 em pleno Parque dos Príncipes. No jogo seguinte, visitou e venceu o Basaksehir por 2 a 0, mas voltou a ser derrotado na terceira rodada, desta vez por 2 a 1 contra o RB Leipzig, fora de casa.

Este retrospecto inicial na Liga dos Campeões é o pior da era Qatar Sports Investments, que em 2011 começou a injetar dinheiro no clube francês. Desde então, nunca o PSG se viu em situação tão complicada na competição.

Nas temporadas em que esteve nesta situação, 1997/98 e 2004/05, o clube da capital francesa não conseguiu se classificar para o mata-mata da Liga dos Campeões. No entanto, naquelas oportunidades, o PSG não tinha o poderio financeiro que hoje tem.

A situação no Grupo H só não é pior porque e também tropeçaram nas primeiras rodadas e somam seis pontos. Ou seja, com dois jogos em casa no returno da fase de grupos, as chances do PSG se classificar ainda são boas. Porém, a chance de sair precocemente da competição também existe.

Sem Neymar, Mbappé e Mauro Icardi no duelo contra o RB Leipzig, o time francês conta com a rápida recuperação dos seus principais jogadores para manter vivo o sonho de conquistar a primeira Liga dos Campeões do clube e assim, justificar todo o investimento feito nas últimas temporadas.