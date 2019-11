PSG trata renovação de Mbappé como prioridade e mostra otimismo por acordo

Jornal francês aponta que as conversas entre as duas partes começaram há duas semanas

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Leonardo e toda a diretoria do tratam a renovação de Kylian Mbappé como prioridade máxima para esses próximos dias. O periódico aponta que as conversas já começaram há duas semanas e o jogador francês pode estender seu vínculo com a equipe, que atualmente vai até 2022.

O craque de apenas 20 anos tem mostrado uma boa disposição para com o clube e isso faz com os mandatários da equipe da capital francesa estejam otimistas com o acordo.

Mesmo assim, não será uma renovação fácil e muito menos econômica. Segundo a mídia francesa, nem o jogador nem seu entorno estão completamente convencidos para estender o vínculo com o PSG, já que o jogador sabe que uma saída futura pode ser complicada se um contrato longo for assinado.

O PSG ainda não teria falado de valores e nem da duração do novo contrato, a estratégia do clube é se mover a passos lentos, mas firmes para convencer o campeão do mundo de que o futuro em sua terra natal vale a pena. Além disso, existe uma preocupação de manter os potenciais compradores, como o Real Madrid, longe do jovem atacante.

O próximo compromisso do PSG é justamente contra o . As duas equipes duelam nessa terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela penúltima rodada da fase de grupos da . A equipe francesa é líder do Grupo A e já está classificada para a fase eliminatória.