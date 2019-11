Real Madrid ganha mais um reforço para tentar Mbappé: Hazard

Meio-campista belga afirmou que gostaria de ter a companhia de Mbappé no Real Madrid; equipe espanhola recebe o PSG pela Champions terça-feira

A alguns dias de receber o em confronto válido pela Liga dos Campeões, Eden Hazard falou ao "Le Parisien" sobre a possibilidade do ter no futuro um dos principais jogadores do adversário em seu elenco. Trata-se de Kylian Mbappé, craque da equipe de Paris e da seleção francesa.

"Um jogador de futebol sempre sonha em jogar com os melhores e se amanhã eu puder ajudar a trazer Mbappé para o Real Madrid, eu tentarei. Mas não sou eu quem decide e, além disso, não acho que alguém vá pedir minha opinião", disse o belga para o jornal francês. "Mbappé tem um grande talento. Acredito que em poucos anos, com certeza, será o melhor jogador do mundo. E se continuar assim, será um dos melhores jogadores da história", complementou.

O meio-campista do time merengue ainda comparou o seu futebol aos 20 anos de idade com o de Mbappé. "Aos 20 anos eu já estava na jogando pelo , mas não há comparação. Com 20 anos eu estava me desenvolveno pouco a pouco, Mbappé está no auge", finalizou.

Hazard e o Real Madrid terão mais do que Mbappé para se preocupar nessa terça-feira (26), quando recebem o PSG no Santiago Bernabéu. Isso porque a equipe francesa terá de volta Neymar, que não enfrentou os merengues no primeiro confronto em Paris quando seu time venceu a equipe espanhola por 3 a 0.