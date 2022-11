PSG teria atrasado pagamento de salário de Mbappé em setembro

Em setembro, Kylian Mbappé, craque francês do Paris Saint-Germain, recebeu uma péssima surpresa da diretoria do clube

O atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, renovou seu contrato com a equipe francesa ao fim da temporada passada, apesar do interesse do Real Madrid. Para convencê-lo a ficar mais tempo do que o esperado no clube, os dirigentes decidiram oferecer um alto salário ao astro, que passou a receber 6 milhões de euros (R$ 33 milhões) por mês.

O jovem atacante da seleção da França se tornou o esportista mais bem pago do planeta, à frente das estrelas da NBA e até de Neymar e Lionel Messi, seus companheiros de clube. Só que o jogador parece não ter recebido seus pagamentos na data estabelecida, causando um "climão" nos bastidores.

Segundo informações do jornal L'Équipe, o Paris Saint-Germain não pagou em dia parte do salário do jogador em relação ao mês. Um atraso que não pôde ser explicado internamente, conforme revelou a publicação.

Ao mesmo tempo, o atacante de 23 anos sente que não tem sido respeitado pela direção parisiense. Pouco envolvido na vida do clube, como havia sido acordado no início, Kylian Mbappé também considerou a janela de verão do clube muito fraca.

Esta última observação também é compartilhada por seu treinador Christophe Galtier e pelo diretor esportivo, Luis Campos. No processo, a imprensa espanhola revelou o desejo do jogador de sair após apenas alguns meses de contrato renovado.

Em relação ao atraso no pagamento do salário, os representantes de Kylian Mbappé pediram uma explicação internamente ao clube, que não apresentou nenhuma resposta satisfatória. O clube alegou problemas com fluxo de caixa e com o Fair Play Financeiro.

Patrocinado pelo Qatar há muitos anos, o time parisiense nunca faltou com suas responsabilidades. Com Mbappé sendo o primeiro a passar por essa situação. Um péssimo caminho para o resto da temporada? O contrato de Kylian Mbappé é pesado demais para suportar? As respostas virão rapidamente nos próximos meses.