PSG terá Neymar e Messi para estreia na Liga dos Campeões. Finalmente

Mauricio Pochettino pode contar com a volta da dupla de craques para o jogo contra o Brugge, na quarta-feira (15)

É a primeira vez que finalmente veremos Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar juntos em uma partida do Paris Saint-Germain. Os três jogadores fazem parte dos relacionados para a viagem à Bruges, na Bélgica, onde a equipe encara o Club Brugge na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.

O time francês terá este primeiro teste fora de casa antes de também enfrentar Manchester City e RB Leipzig, dois outros adversários desta fase, prometendo ser um grupo bem movimentado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador do PSG, Mauricio Pochettino, recebeu algumas boas notícias para esse duelo: isto porque pode contar com as voltas de seus atletas sul-americanos que atuaram nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para este jogo na Bélgica, além de Neymar e Messi, Leandro Paredes também está relacionado - podendo até começar no time titular.

Porém, o treinador terá ausências consideráveis para o duelo. O meio-campista Marco Verratti voltou lesionado da seleção italiana e está fora da partida. Além dele, Idrissa Gueye ainda cumpre suspensão após ser expulso no jogo de ida da semifinal, na temporada passada.

Outro suspenso no time parisiense é Ángel Di María. O atacante argentino foi expulso na partida de volta contra o Manchester City, também na última campanha, e está fora desse duelo. Ele foi punido com três jogos de suspensão, começando nesse duelo contra o Brugge, e será desfalque para as três primeiras rodadas da fase de grupos desta Liga dos Campeões.

Assim como o meio-campista senegalês, o argentino estará de volta a campo no domingo (19), contra o Lyon, pela sexta rodada da Ligue 1.

O PSG entra em campo nesta quarta-feira (15), contra o Club Brugge, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League .