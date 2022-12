PSG recebe o Real Madrid em confronto direto pela segunda colocação do Grupo A; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo a vice-liderança do Grupo A, PSG e Real Madrid duelam nesta sexta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League feminina. Com sete pontos, as francesas ocupam a segunda colocação, seguidas diretamente pelas espanholas, com cinco. A partida terá transmissão ao vivo, em português (do Brasil), no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Pela competitividade dentro do grupo – liderado pelo Chelsea, com dez pontos – e proximidade do fim dessa fase – penúltima rodada –, o confronto tem tudo para ser dramático. Para o Real Madrid, uma derrota significa eliminação, ao passo que uma vitória faz com que a equipe dependa apenas de si na partida final para assegurar a classificação. Por outro lado, o PSG detém vantagem e depende só de si, mas resultado positivo será vital, visto que o time visita o Chelsea no duelo derradeiro.

Embaladas pela vitória sobre o grande rival Lyon, em partida válida pelo Campeonato Francês no último dia 11, as donas da casa chegam mentalmente fortes para o confronto. Capitã, Grace Geyoro declarou que o comandante Gerrard Prêcheur introduziu na equipe o “instinto de vencer”, com a mentalidade de “não aceitar derrotas” e isso tem sido combustível nas competições.

A dura perda de Marie-Antoinette Katoto, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante a Euro, continua a impactar a temporada do PSG. A equipe, que já tinha problemas de profundidade de elenco, não atacou o mercado como deveria e tem lacuna na função de centroavante. Quem tem surgido para tentar supri-la é Kadidiatou Diani, ponta de origem, mas que vem sendo utilizada centralizada e tem sido fonte de gols e desafogo para as parisienses. Na temporada, a atacante soma onze tentos (dois na UWCL) e três assistências.

Em termos de performance, o PSG não tem encantado, falta inspiração na criação de jogadas, bem como eficiência no momento de concluir os lances. Na parte defensiva, por mais que a equipe some oito jogos sem tomar gols nos últimos dez, segurança não é a palavra que melhor define a defesa. No entanto, o conjunto compete bastante, principalmente fisicamente.

Getty

Do outro lado, o Real Madrid vem com sequência de quatro jogos sem derrota, sendo o último deles a vitória sobre o rival Atlético de Madrid por 1 a 0 (gol da brasileira Kathellen). Em que pesem os resultados positivos, o desempenho em campo não tem chamado atenção. O melhor momento das Madrilenhas na temporada foi logo no início, em setembro e no começo de outubro. Nos últimos meses, pequenas lesões, desgaste físico e oscilações têm impactado nas atuações.

Quando o foco está na Champions, o comandante Alberto Toril costuma ser mais imprevisível nas escalações. Tem-se levado em consideração a estatura e capacidade física em duelos e combates para escolha do onze inicial. Por causa disso, algumas vezes vemos equipe mais combativa e com mentalidade mais destruidora em campo, ao invés de foco em criatividade e dinamismo na parte ofensiva, o que reflete no baixo número de gols anotados.

Sem poder perder, Real precisará de jogo inteligente em Paris para continuar vivo na busca pela vaga na próxima fase. Olhando para o que foi o primeiro duelo entre as equipes, que terminou empatado em 0 a 0, as Madrilenhas precisarão ser um pouco mais agressivas na transição ofensiva para tirar o conforto e desafiar o PSG. Quanto mais longe a bola estiver da meta defendida por Misa Rodríguez, melhor.

silenciosos”:

Vale destacar dois nomes que nem sempre são lembrados primeiro, mas que são vitais para o funcionamento das suas equipes. Pelo PSG, a jovem volante Oriane Jean-François, que tem se destacado pela onipresença no sistema defensivo, ora subindo para pressionar, ora protegendo a entrada da área. Pelo Real, Olga Carmona, versátil pela esquerda, pode atuar como lateral ou na ponta e sobressai pela consistência em qualquer uma das duas funções.

Pontos e duelos que poderão ser chave na partida:

Jogo aéreo (bola rolando ou parada): ambas as equipes são fortes nesse fundamento na parte ofensiva, porém frágeis na defesa. Sarah Bouhaddi não inspira confiança em suas saídas do gol e, além disso, acontecem falhas de posicionamento no sistema parisiense. Pelas Merengues, o posicionamento também é problema, assim como a velocidade de reação. Armas fortes no jogo aéreo ofensivo: Kheira Hamraoui, Geyoro e Diani (PSG); Kathellen, Esther Gonzalez e Rocío Gálvez.

Pressão na portadora da bola e atenção no controle de profundidade: as partidas do Grupo A têm se caracterizado pelo ritmo arrastado e lento. No entanto, quando as equipes apertam a pressão e/ou apostam em enfiadas e lançamentos em profundidade, lances de perigo surgem. Tanto PSG, quanto Real têm boas armas para executar a pressão, bem como atacar profundidade, por exemplo Diani e Sandy Baltimore pelo lado francês, e Athenea del Castillo e Caroline Weir pelo lado espanhol.

Duelos no meio-campo: a chave da partida estará aqui. O meio parisiense é bastante físico e mais destruidor, com Jean-François, Hamraoui e Geyoro (esta que traz consigo muita qualidade técnica), mas com problemas de compactação. A ver se Toril optará por maior fisicalidade, como no primeiro confronto, quando Freja Siri Olofsson foi titular, ou por mais qualidade no passe e dinamismo, por exemplo com Teresa Abelleira. Prováveis escalações

Escalação do provável PSG feminino: Sarah Bouhaddi; Ashley Lawrence, Amanda Ilestedt, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui; Grace Geyoro, Oriane Jean-François, Kheira Hamraoui; Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani, Lieke Martens (Ramona Bachmann ou Jackie Groenen). Treinador: Gerrard Prêcheur.

Escalação do provável Real Madrid feminino: Misa Rodríguez; Kenti Robles (Ivana Andrés), Kathellen, Rocío Gálvez, Olga Carmona (Sofie Svava); Claudia Zornoza (Teresa Abelleira ou Freja Olofsson), Sandie Toletti (Teresa Abelleira), Caroline Weir; Athenea del Castillo, Esther González e Naomie Feller (Sofie Svava). Treinador: Alberto Toril.

Desfalques

PSG

Marie-Antoinette Katoto (LCA), Paulina Dudek (LCA), Barbora Votíková.

Real Madrid

Marta Corredera (licença maternidade).

Quando é?

• Data: sexta-feira, 19 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Parc des Princes – Paris, FAR

• Arbitragem: LINA LEHTOVAARA (árbitro), HEINI HYVONEN e TONJA WECKSTROM (assistentes), MINKA VENKKELI (quarto árbitro)