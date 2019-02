PSG: "Neymar e Mbappé ficam, 2000% de certeza", diz presidente

Haverá um clube com cacife o suficiente para tirar Neymar e Mbappé do Paris Saint-Germain no futuro? Pode até ser que sim, mas o clube francês está bem confiante de que essa possibilidade ainda está longe de acontecer. E o presidente Nasser Al-Khelaifi fez questão de garantir que isso não preocupa o Paris.

Em entrevista ao jornal Le Parisien, o dirigente falou sobre alguns planos futuros do clube, que aposta na dupla de craques para almejar voos maiores nas próximas temporadas, e bate o martelo sobre a permanência dos dois.

"Não, não é 100%, mas 2000% de chance que eles (Neymar e Mbappé) ficarão em Paris", afirma o catariano. "Parte da imprensa, especialmente na França, diz que precisamos vender Neymar ou Kylian, mas quero confirmar que tanto um como o outro ficam aqui."

