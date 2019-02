PSG libera, e Neymar írá seguir tratamento de lesão no Brasil

Membros da equipe médica do clube também irão viajar para acompanhar o jogador, que ficará afastado por dez dias

O atacante Neymar irá continuar tratamento para lesão no pé direito no Brasil, conforme o Paris Saint-Germain confirmou nesta quarta-feira (20). Em comunicado oficial, o clube francês confirmou que o jogador irá viajar ao país nessa quinta-feira, onde passará dez dias em tratamento, acompanhado de uma 'delegação' da equipe médica.

Desde que se contundiu, em jogo da Copa da França contra o Strasbourg, no dia 23 de janeiro, o brasileiro tem passado por exames e foi submetido a um tratamento intensivo para estar à disposição o quanto antes. Ele já realizou viagens para Barcelona, onde também realizou etapas de recuperação.

"Neymar Jr. irá continuar tratamento no Brasil, sob controle do departamento médico do PSG. Como parte do tratamento conservador da lesão sofrida no quinto metatarso direito, o clube decidiu enviar o jogador a seu país (...) a partir desta quinta-feira, acompanhado de uma equipe médica para continuar o tratamento específico após a atenção já recebida em Paris e Barcelona", dizia o comunicado.

"O Paris Saint-Germain mais uma vez mostra total apoio a Neymar Jr. e deseja que ele possa manter a determinação inábalavel que vem demonstrando desde o início de sua lesão."

O tratamento a que o jogador vem sendo submetido visa acelerar o processo de recuperação, já que não envolve intervenção cirúrgica e atende ao que tanto Neymar como PSG esperam, ou seja, que ele possa estar de volta dentro de um período de 10 semanas - e, assim, reforçando a equipe para as partidas das quartas de final da Champions League, nos dias 9 e 10 de abril.

Nessa temporada, Neymar atuou em 23 jogos pelo Paris Saint-Germain, marcando 20 gols. Ele é o quarto maior artilheiro desta Ligue 1 com 13 gols, atrás de Nicolas Pépé (16) e dos companheiros de equipe, Edinson Cavani (17) e Kylian Mbappé (20 gols).