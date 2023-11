PSG x Newcastle: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), em Paris; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Newcastle se enfrentam na tarde desta terça-feira (28), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo F, com seis pontos, o PSG garantirá a classificação às oitavas de final se vencer o Newcastle e o Milan não ganhar do Borussia Dortmund. Na última rodada, os parisienses foram derrotados pelo Milan por 2 a 1.

Do outro lado, o Newcastle, na lanterna do grupo, com quatro pontos, precisa vencer para seguir com chances de classificação. Até aqui, foram duas derrotas, uma vitória e um empates nos quatro jogos diputados.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Lucas Hernandez, Mukiele; Fabián Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembele, Gonçalo Ramos, Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

PSG

Warren Zaire-Emery, Marco Asensio, Kimpembe, Nuno Mendes e Marquinhos, lesionados, estão fora.

Newcastle

Matt Targett, Callum Wilson, Jacob Murphy, Harvey Barnes, Elliot Anderson e Joe Willock; Sven Botman e Callum Wilson estão no departamento médico.

Quando é?