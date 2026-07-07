PSG, Longoni segue os passos de Donnarumma: “Agradeço a Al-Khelaïfi e a Luis Enrique; para mim, é um sonho”

A transferência de Alessandro Longoni do Milan para o PSG foi oficializada ontem. O jovem goleiro, nascido em 2008, assinou hoje o contrato que o vinculará ao clube parisiense até 2031. Nos canais oficiais do clube, o goleiro italiano comentou assim sua chegada ao time campeão da Europa.

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos e a Luis Enrique pela oportunidade que me deram e pela confiança que depositaram em mim. Estou muito feliz por me juntar ao Paris Saint-Germain e continuarei trabalhando como sempre para retribuir essa confiança. Aqui poderei crescer como jogador e como pessoa. Terei a oportunidade de treinar com uma comissão técnica fantástica e com jogadores realmente excepcionais em um centro de treinamento de ponta, algo com que sempre sonhei. Estou convencido de que aqui terei a chance de crescer e ampliar minha experiência como jovem.”