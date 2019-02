Por que Neymar não está jogando contra o Manchester United?

Lesionado na Copa da França, craque do PSG deve perder também jogos da Seleção Brasileira

Mesmo com o bom resultado conquistado contra o Manchester United, pela Champions League, o torcedor do Paris Saint-Germain deve estar sentindo falta de ver o atacante Neymar em campo. A má notícia é que não poderá contar com ele tão cedo, já que ele está lesionado e conta com um período de recuperação estimado em 10 semanas.

A contusão aconteceu na semana final de janeiro, em partida contra o Strasbourg, quando o jogador acabou lesionando o quinto metatarso do pé direito - o mesmo que o tirou de ação em boa parte do primeiro semestre de 2018.

Em comunicado oficial, o PSG informou que o brasileiro passará por um tratamento “conservador” – sem procedimentos cirúrgicos -, que o deixará afastado dos gramados por dois meses.

Quais jogos Neymar perderá pelo PSG?

Como o craque só tem previsão de retorno para o dia 9 de abril, sua ausência está confirmada nas partidas de ida e volta pelas oitavas de final da Champions League contra o Manchester United, nos dias 12 de fevereiro e 6 de março, respectivamente.

Caso se classifiquem para as quartas de final, Neymar vira dúvida para o jogo de ida, pois a primeira partida está marcada exatamente para 9 de abril, e a de volta para o dia 15.



(Neymar lesionou o pé direito durante a partida contra o Strasbourg, pela Copa da França, em 23/01. Foto: Getty)

No ano passado, o camisa 10 também desfalcou a equipe do PSG na partida de volta das oitavas de final da Champions, na qual foram derrotados pelo atual campeão Real Madrid por 2 a 1.

Além das partidas do torneio eurpeu, Neymar estará ausente em mais confrontos da Ligue 1, somando 11 duelos (a 32ª rodada está marcada para dia 13 de abril). Veja os confrontos que o camisa 10 não participará: Lyon (fora de casa), Bordeaux (em casa), St-Étienne (f), Montpellier (c), Nimes (c), Caen (f), Nantes (f), Dijon (f), Olympique de Marselha (c), Toulouse (f) e Strasbourg (c).

Quais jogos Neymar perderá pela Seleção?

Entre os dias 18 e 26 de março, a Seleção Brasileira fará amistosos contra a República Tcheca, e a segunda partida será confirmada durante o período. Neymar poderá voltar a completar o plantel de Tite nas datas de 3 a 11 de junho, prévias à Copa América, em que a Seleção fará jogos preparatórios para o campeonato.