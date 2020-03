PSG já escolheu seu alvo se a Juventus avançar por Icardi

Velha senhora quer atacante argentino para fazer dupla de ataque com Cristiano Ronaldo, enquanto PSG vê com bons olhos a contratação de Pjanic

A e o podem mais uma vez conversar sobre o uma troca de jogadores. Em janeiro, os nomes envolvidos foram De Sciglio e Kurzawa, mas a negociação não aconteceu. Em junho, os atletas que podem estar nas conversas entre os clubes certamente causarão um impacto maior no mercado.

Segundo o Tuttosport, Mauro Icardi interessa a Juve para formar dupla de ataque com Cristiano Ronaldo, enquanto o PSG vê com bons olhos a contratação de Miralem Pjanic. O atacante argentino é sonho antigo da Velha Senhora, que já tentou contratar o jogador em 2018. Já o bósnio é um nome que agrada os franceses para comandar o meio campo da equipe de Thomas Tuchel. Porém, a situação contratual dos dois jogadores é bem diferente.

Icardi está apenas emprestado ao PSG, que possui prioridade para comprar o jogador até o final desta temporada, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 385 milhões na cotação atual). No momento, o Paris não vê o investimento como prioridade, visto que Cavani ainda está na equipe e muitas vezes o argentino começa as partidas no banco de reservas.

Já Pjanic, após ter um início de temporada fantástico, está passando por uma queda de rendimento. Assim, o PSG acredita que o jogador esteja desvalorizado no momento, o que viabilizaria as negociações. Enquanto isso, Kurzawa e De Sciglio podem ser opções novamente, dessa vez para balancear as negociações entre os dois clubes.