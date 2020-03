Barcelona ofereceu quase R$ 400 mi e dois jogadores por Lautaro. E ouviu um não

Clube catalão tem o atacante argentino da Inter de Milão como uma de suas prioridades para formar dupla com Lionel Messi na próxima temporada

Desde as lesões de Luis Suárez e Ousmane Dembélé o vem procurando reforçar seu ataque. E não é segredo para ninguém que o clube catalão tem Neymar e Lautaro Martínez como suas grandes prioridades para a próxima temporada. É claro que trazer a dupla para jogar ao lado de Lionel Messi não será fácil nem barato, mas dependendo da , a operação tende a ficar ainda mais difícil do que parece.

O jornalista Nicolò Schira, especialista em transferências, revelou a primeira oferta que o Barça fez para contar com o atacante argentino de 22 anos, que já soma 16 gols e quatro assistências nesta temporada. E por incrível que pareça, a proposta foi recusada.

De acordo com as informações, o Barcelona teria oferecido uma quantia de 70 milhões de euros (cerca de R$ 385 milhões na cotação atual), mais as transferências de Arturo Vidal e Nélson Semedo, dois jogadores que estão no radar da equipe de Antonio Conte. Mas receber jogadores como moeda de troca parece não agradar os italianos.

#Barcelona want to sign #LautaroMartinez in summer. El Toro is the first choice of Bartomeu. #Inter have rejected first bid (€70M + Vidal and Semedo) and ask the payment of release clause. #Barça must pay €111M to acquire his signature. For Lautaro a wages of €10M a year. #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 23, 2020

Assim, a proposta não foi suficiente para convencer o time de Milão a negociar sua estrela, que teria uma multa rescisória de 111 milhões de euros. Em caso de um acerto, Lautaro cobraria 10 milhões de euros por temporada para jogar na Catalunha.

O clube espanhol tem monitorado o jovem argentino desde suas primeiras partidas pelo , da , bem antes de sua transferência para a Europa. Mas diante da incrível temporada do camisa 10 da Inter, a concorrência para levar o atacante deve ser grande.

Por conta disso, o clube já se prepara para perder seu atacante e já começa a pensar em um substituto à altura. Seguindo a filosofia de contratar jogadores com potencial de venda no futuro, o principal nome no radar da Inter é Timo Werner, do . Porém, o alemão também vem encantando a Europa e diversos times já demonstraram interesse em contar com o atacante de 24 anos, incluindo o , de Jurgen Klopp.

Diante da dificuldade em contratar o jogador do Leipzig, nomes como Pierre-Emerick Aubameyang, que ainda não renovou seu contrato com o , e Olivier Giroud, em fim de contrato com o , também são opções que agradam ao técnico Antonio Conte, que gosta contratar jogadores da Premier League. Por fim, o nome de Duván Zapata, em ótima temporada no , também está sendo monitorado.